Как уходили Яценюка: ПР ликовала, НУ безмолствовала, БЮТ получил пару синяков

Вот так бесславно ушли Арсения Яценюкас поста председателя Верховной Рады.

Бесславно для самого спикера (мы не будем повторять все обвинения в его адрес, но он почему-то умудрился заслужить неодобрение большого количества парламентариев). Бесславно для Президента, ему противопоказано иметь любимцев в политике, он не способен ими руководить, не умеет их растить, более того – сам же превращает их во врагов. Бесславно для тех, кто отставил спикера. Потому что, во-первых, мы не услышали четкой и убедительной мотивации для отставки, и выглядит, что просто Яценюком пожертвовали ради другой «большой» цели. По одной из версий, Президент снял Яценюка, для дальнейшего переформатирования парламента, а “регионалы” взамен якобы пообещали ему какую-то поддержку.

Мне очень хотелось увидеть лидера фракции «Нашей Украины – Народной Самобороны» Вячеслава Кириленко. Увидеть и спросить: на выборах в прошлом году вы тщательно и упорно лепили президентский блок из девяти партий, вы отстаивали правую программу и сбили ноги, формируя демократическую коалицию. Вы, в конце концов, обещанное вам место спикера уступили Арсению Яценюку, так выйдите и скажите что-то. Хоть что-то! Снова наедьте на Балогу, оправдайте Президента...

Увы, и Вячеслава Кириленко в кулуарах не оказалось.

Это была бесславная отставка в том числе и для «Нашей Украины». Впрочем, после всего один нашеукраинец появился таки в кулуарах – Роман Зварыч. Вот что значит здоровое американское воспитание. Он вырос в цивилизации, где политики объясняют свои поступки. Вышел, сначала долго объяснял, что процедура отставки не правовая, а потом, когда журналисты приперли его вопросами, вежливо ответил: «Поверьте, я сам в конфузе… Это вопросы к Президенту. И я думаю, у вас будет возможность их задать главе государства».

Во вторник, когда отставка спикера не состоялась, а за само внесение вопроса в повестку проголосовали члены Единого центра, отдельные журналисты написали, что Президент, будучи в Польше, по телефону кричал на Балогу якобы за то, что его фракция присоединилась к такому голосованию. Сегодня услышала уточнение: Президент якобы кричал на Балогу совсем не за то, что они начали процесс отставки, а за непродуманность и несогласованность даты операции.

Хронология дня следующая. Сегодня утром по инициативе трех фракций спикера сначала отстранили от ведения пленарных заседаний и собрались ставить вопрос о смене способа голосования. Напомню, что БЮТ выступал за тайное голосование (что предусмотрено регламентом ВР), а «Регионы» хотели голосовать карточками. (Скорее всего, чтобы не приводить на заседание лидеров, не собирать лично всю фракцию – ведь карточной можно голосовать не только за себя, а и «за того парня»). Но тут произошла драчка. Якобы бютовцы, которые всегда «дежурят» возле аппаратной электронной системы «Рада» на одном из верхних этажей проникли в эту комнату. И «регионалы» якобы увидели, что члены фракции БЮТ Андрей Павловский и Валерий Камчатный зашли в аппаратную и стали пытаться вывести из строя систему «Рада». Тогда, по словам Анны Герман, «регионалы» стали бороться за то, чтобы «Раду» не сломали.

– Мы зашли и просто охраняли систему от посягательств, – сказал позже журналистам Эльбрус Тедеев.

– А как же ссадины, кровь и разбитые очки у бютовцев? – не успокаивались журналисты.

– Это они себя сам замазали, они такие артисты…

После драчки в кулуары вышел знаменитый баскетболист Александр Волков.

– Александр Анатольевич, вы говорят, тоже нашли применение своим спортивным талантам? – спросила я.

– Я никого не бил, я просто это … – бывший глава Госкомспорта делает жест, означающий, что он то ли разводил, то ли защищал кого-то. После этого депутат-чемпион ушел.

В этой ситуации трудно кого-то обвинять. Дубасить коллег не более аморально, чем выводить из строя электронную систему. «Регионы» показали, что на каждого стража из БЮТ у них найдется и отдельный юркий борец и свой отдельный шкаф.

Дальше ситуация развивалась молниеносно. Раз – в повестку ставится вопрос о возможности смены способа голосования. Два – тайное голосование по спикеру меняют на открытое. Три – удовлетворяют заявление Яценюка почи двухмесячной давности об отставке. 233 депутата голосуют, предварительно в обсуждении перемыв косточки «герою дня», – все те же, «регионалы», КПУ, литвиновцы плюс ЕЦ.

После удачного голосования к прессе вышел «регионал» Олег Ефремов. Сказал, что у них есть на место спикера кандидатура Александра Лавриновича и что консультации по новому спикеру начнутся буквально сегодня.

– Вы будете ставить вопрос о недоверии правительству? – поинтересовалась я.

– В ближайшие три месяца нет. Правительство должно или показать на что они способно, или продемонстрировать практически полную неспособность.

– Зачем вы снимали спикера сейчас, если отставить Тимошенко хотите только через три месяца?

– Зачем связывать эти вещи? Отставка спикера и избрание нового – это желание активизировать работу парламента. Мы должны сделать дееспособным орган законодательной власти.

В полупустых кулуарах (давно заметила, что когда идет откровенно нечестная игра, комментировать события некому, политики в большинстве своем просто не выходят из сессионного зала, в лучшем случае делегируя одного-двух спикеров) схватила за рукав литвиновца Сергея Гриневецкого.

– Сергей Рафаилович, когда в Раде после прошлых досрочных выборов была создана демкоалиция, вы сказали: это ненадолго, мы еще увидим очень интересную многоходовку Ахметова и Банковой. Ваш прогноз, судя по сегодняшним событиям, сбылся. Но вы тогда не говорили, что Блок Литвина станет участником такой многоходовки.

– Ну, это же и так понятно. Разве может что-то происходить в политике без участия блока Литвина? – отшучивается одесский экс-губернатор. – А может, мы уже очень скоро увидим новую коалицию и новое правительство.

– Нетрудно догадаться, что пообещали за отставку спикера вашей фракции. Острожный лидер такой взвешенной фракции кнопку просто так жать не будет.

– Пообещали, пообещали… Ну разве тут кому-то можно верить? – имитируя, одесский говор, отвечает Гриневецкий.

– И фальсификацию закона в СМИ раскрутили исключительно, чтобы снять Яценюка…

– Фальсификация имела место. И это было последней точкой, переполнившей наше терпение. Ведь, согласитесь, парламент не работал.

– Он не работал не по вине спикера. Его ведь блокировали.

– Причина блокирования – повестка, которую формирует главным образом спикер.

Единый центр тоже делегировал в кулуары своего лидера Игоря Криля. Игорь Иванович как для отведенной его политсиле неприглядной роли держался молодцом. Все настаивал на том, что раз уж Яценюк написал заявление, то надо его удовлетворить. Раз это не пиар.

– Можно ли полагать, что все, произошедшее в Раде, – это начало переформатирования большинства и правительства? – спросила я.

– Нет. В нашей политике никто не может планировать на два-три шага вперед. Но переизбрание спикера дает возможность для развития каких-то шагов и событий. Сейчас все политики должны сесть за стол и договариваться. Я не уверен, что вопрос о смене правительства сейчас актуален. Хотя я не исключаю этого.

Арсений Яценюк на брифинге совершенно не выглядел расстроенным. Настроен был по-деловому.

– Сейчас буду заниматься формированием своей политической силы. Любая новая страница дает новые шансы.

На вопрос, будет ли его проект поддерживать Президента, ответил, не задумываясь: эта политсила будет поддерживаться большинством украинцев. Все, я ответил.

Слух о своем дальнейшем трудоустройстве на место Стельмаха опроверг. С Балогой, говорит, у него нет связи, поскольку «связь отключили». На вопросы об участии Президента в его отставке ответил без наездов, но прозрачно:

– Это – вопросы к Президенту, к тем людям которые голосовали… А вообще-то, вы задаете вопросы, на которые у вас есть все ответы.

Про ЕЦ ответил уклончиво: в списке была масса людей, которые прошли, благодаря тому, что я принимал участие в избирательной кампании, но они предали.

Когда его спросили, почему его не защищает «Наша Украина», ответил без обид:

– Так бывает. Есть много комплексов, внутренних, личностного невосприятия, внутренней безответственности. Это вопрос человеческого, а не политического поведения.

Закончил он браво: меня «ушли», чтобы я вернулся, но уже не сюда.

Сегодня, настаивая на уходе Яценюка, депутаты много раз повторяли, что такого беспорядка в парламенте не было. Они лгали. На самом деле в парламенте бывало и хуже (помните снятие Ткаченко, Украинский дом, Медведчука?). Но такой ситуации не было в экономике.

Утром я не смогла увидеться с директором крупнейшего металлургического предприятия. Бодрый и уверенный в себе человек, который еще недавно мог гордиться устроенным на своем предприятия почти шведским капитализмом, сегодня отвечал в трубку почти старческим голосом. Судя по всему, он снова плохо себя чувствовал. Он не привык останавливать цеха, уменьшать зарплаты, отправлять в отпуск людей. Ему нужны были решения. А Президент и Верховная Рада были заняты. Они отправляли в отставку спикера. Своевременное мероприятие.

Маша Мищенко