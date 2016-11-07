Терроризм может использоваться как элемент гибридной войны против суверенного государства – Климкин

Об этом на министерском заседании Совета безопасности ООН "Поддержание международного мира и безопасности: асимметричные угрозы и операции по поддержанию мира" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По его словам, Украина извлекла уроки из собственного опыта ассиметричных угроз; террористический компонент гибридной войны, которая ведется Россией против Украины, является очевидным.

Климкин отметил, что по сообщениям управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в Украине, гражданские лица платят самую высокую цену за этот конфликт.

"При разработке мандатов миссий мы должны отойти от устаревшего подхода, который гласит, что большинство современных конфликтов, так сказать, внутренние по своему характеру. Реальность такова, что большинство конфликтов, если и не носят межгосударственных характер, определенно носят трансграничный или гибридный характер, поэтому изменения в характере конфликта требуют пересмотра способности ООН быстро и эффективно реагировать на новые вызовы и обстоятельства", – сказал Климкин.

Он отметил, что с 2014 года УВКПЧ зафиксировало 9 тыс. 640 погибших, включая 2 тыс. гражданских лиц, а также 22 тыс. 431 человек был ранен.