Вехи недели. Президент и голуби, парламентские векторы и предчувствие дестабилизации

Электронное декларирование доходов высокопоставленных чиновников и обладателей выборных должностей встретило одобрение высокопоставленных лиц в США и Европейском Союзе, для которого осуществление этой процедуры должно было стать последним доводом для предоставления Украине обещанного безвизового режима. Но пока евро-чиновники продолжают размышлять над механизмами отмены безвиза, украинские политики активно комментируют итоги кампании по декларированию доходов и имущества.

Петр Порошенко во время визита во Львов заметил, что «голуби сизые» должны быть готовы рассказать об источниках своих средств. Надо отметить, что в этом вопросе президент немного форсирует события, поскольку и НАБУ, и НАЗК не готовы привлекать к ответственности нарушителей, которые, безусловно, есть среди десятков тысяч декларантов. В условиях, когда глава государства называет врагами Украины агрессию России и бедность, откровенный разговор о доходах сильных мира сего лишним для общества не будет, более того – вызовет повышенный интерес. Как представляется, политическому классу будет полезно избавиться от ряда неадекватных в своем стремлении к наживе персонажей.

Подключился к расследованию доходов субъектов е-декларирования и генеральный прокурор Юрий Луценко, пообещавший проверку Генеральной прокуратурой особо крупных накоплений наличными. От недоверия банковской системе, кстати говоря, открестился Владимир Гройсман, отстаивающий идею повышения минимальной зарплаты вдвое и внесший от имени правительства проект бюджета-2017 на рассмотрение парламентом во втором чтении. Валерия Гонтарева рассказала о проблемах с кредитными ресурсами у лиц, выступающих с критикой ее работы во главе Национального банка.

Но вернемся к генеральному прокурору, который встретился с родственниками героев Небесной Сотни и продолжает обещать масштабное дело в отношении Виктора Януковича. Опытный политик Юрий Луценко хорошо понимает, что от украинской Фемиды на нынешнем этапе ожидают приговоров в отношении представителей бывшей власти. Возможно, именно поэтому новым объектом повышенного внимания со стороны ГПУ стал получивший украинское гражданство во время президентства Януковича Вадим Новинский, которому инкриминируют давление на предстоятеля УПЦ МП Владимира. Пока упомянутый представитель «Оппозиционного блока» отбыл на Афон искать свежие краски для образа мученика, актуальным остается вопрос дачи парламентом согласия на его привлечение к ответственности.

Надо сказать, что атмосфера под парламентским куполом не блещет конструктивностью. Призывы спикера Андрея Парубия принять план работы на сессию и запустить процедуру реформирования работы Верховной Рады зависли в воздухе. Представители конкурирующих фракций используют в диалоге друг с другом заявления такой тональности, словно избирательная кампания не только стартовала, но и уже вышла на финишную прямую. КПД народных избранников остается крайне низким, а пятницу уже можно смело относить к выходным дням для законодателей.

Откровенно говоря, пассивность парламентариев удивляет по той простой причине, что политическая ситуация в стране остается нестабильной, а законодатели должны играть роль камертона стабильности в непростых условиях. Между тем, председатель СБУ Василий Грицак уже заявил, что его подчиненным известно о сценариях дестабилизации ситуации в ряде регионов страны в ноябре.

Евгений Магда