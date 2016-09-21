Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос начальника одесской полиции

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам Лорткипанидзе.

"Сегодня в Тбилиси моей супруге передали повестку из грузинской Генеральной прокуратуры. В повестке сказано, что завтра в 18:00 я должен явиться в прокуратуру в качестве свидетеля по делу №074118157 (так называемое "дело 26 мая")", - написал он.

Лорткипанидзе добавил, что ранее уже не раз допрашивался по этому делу и сообщил следствию всю имеющуюся у него информацию, добавить к которой ему нечего.

При этом после дачи показаний он на протяжении 3 лет находился в Грузии, и у прокуратуры, по его словам, к нему дополнительных вопросов не появлялось.

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"Опубликованное сегодня (20 сентября) видео, а также другие видеоматериалы, связанные с событиями 26 мая 2011 года, которые я просмотрел во время допроса 3 года назад, не имеют ко мне никакого отношения", - заявил нынешний начальник одесской полиции.

Речь идет об опубликованном вчера 9-минутном видеоролике, показывающем как бывшие высокопоставленные чиновники отдавали приказы о жестоком разгоне демонстрации в центре Тбилиси вечером 26 мая 2011 года.

"Я, как действующий начальник ГУНП в Одесской области, завтра в 16:00 выступаю с речью на слушаниях в парламентском комитете и физически не смогу явиться завтра в главную прокуратуру Грузии. А указанное в повестке день и время никак не может быть сочтено разумным сроком", - подчеркнул украинский правоохранитель.

По мнению Лорткипанидзе, вызов в грузинскую прокуратуру безоснователен и связан лишь с намечающимися на 8 октября парламентскими выборами и "страхом действующего правительства моего возвращения в Грузию" и "продиктован страхами и интересами отдельной политической партии".