Бюджет-2009: бессмысленный и беспощадный

В минувшую пятницу на заседании Совета национальной безопасности и обороны Президент Виктор Ющенко призвал правительство отозвать проект государственного бюджета на 2009 год из Верховной Рады и начать подготовку другого проекта бюджета.

«Очевидно, бюджет, который заслан в парламент, не является предметом для обсуждения. Мы должны обсуждать другой бюджет», - заявил он, обращаясь к министру финансов Виктору Пинзенику.

Надо сказать, что своим заявлением о необходимости пересмотра бюджета-2009 в нынешних экономических условиях глава государства мало кого удивил, и уж, тем более, не руководителя Минфина. Ведь Кабмин утвердил проект этого документа еще в середине сентября, когда о возможности грядущего экономического кризиса на властном Олимпе Украины, похоже, никто даже не думал. Во всяком случае, параметры заложены были в госбюджет на следующий год традиционно оптимистические: доходы в нем предусматривались на уровне 285 миллиардов гривен, расходы - 302,4 миллиарда, прирост реального ВВП – 6%, инфляция – 9,5%.

Естественно, таких хороших показателей в 2009 году не будет, и это признают сейчас все. В правительстве также согласились, что экономику Украины ожидают до конца текущего года и, как минимум, в 2009 году очень тяжелые времена. Но от признания данного факта составителям бюджета 2009 года нисколько не легче – поскольку более неопределенных экономических перспектив на ближайшее будущее в Украине не было, пожалуй, уже лет пятнадцать (со времен гиперинфляции 1992-1994 годов).

Поясним. Величина доходов бюджета зависит от размеров ВВП и инфляции. А кто сейчас может предсказать, какими окажутся в следующем году данные показатели? Да ни один человек – ни в Украине, ни в мире.

Кстати, в конце прошлой недели свой прогноз экономики Украины на 2009 год огласили в МВФ. Названная организация считает, что в следующем году произойдет даже не снижение экономического роста, а падение ВВП – на 3%. При этом величину инфляции в будущем году специалисты МВФ видят в 17% (на 2008 год прогнозируется 25,5%).

А откуда, спрашивается, в МВФ могли взять инфляцию 2009 года в 17%? Какой курс гривни к доллару имелся при этом в виду?

Предположим, гривня девальвирует в следующем году до соотношения 8-9 грн/долл. Это будет означать удорожание более чем в полтора раза не только импортных потребительских товаров (автомобилей, компьютеров, телевизоров, одежды, лекарств и т.д.), но и крайне резкий рост цен на импортный газ. Допустим, Украине удастся выторговать у России газ по 220-230 долл. за тыс. куб. м., что будет всего на четверть дороже, чем в 2008 году (179,5 долл.). Однако в гривневом выражении цена газа для Украины вырастет сразу в два раза!

Даже если получится договориться с Москвой о цене на газ в 200 долл., или – помечтаем - 180 долл. (что будет возможно в случае удешевления мировых цен на нефть в ближайшее время до 50 долл. за баррель), то в гривне за счет ее девальвации он подорожает по сравнению с ценой в середине 2008 года на 60-80%! Ни про какие 17% инфляции в случае такого роста цен на газ (в гривне), а также на весь остальной импорт, и речи быть не может (удешевление нефти и нефтепродуктов в долларовом выражении будет в значительной мере нивелировано также падением гривни). Потребительские цены при таком сценарии повысятся в следующем году гораздо сильнее, чем в прогнозе МВФ.

Второй вариант - международные эксперты предполагают в своих расчетах, что гривня существенно не девальвирует, курс удастся удержать на уровне, скажем, 5,5-6 грн/дол.

Но в таком случае может, во-первых, окончательно прекратиться металлургический и химический экспорт, что чревато массовой безработицей, огромным сокращением поступлений в бюджет и сильным ростом дефицита Пенсионного фонда. Во-вторых, если мировые цены и спрос на сталь не начнут повышаться в течение 5-6 ближайших месяцев, то Нацбанку может не хватить золотовалютных резервов даже с прибавкой $16,5 млрд. от МВФ, и гривне потом грозит неконтролируемый обвал. Но если дело пойдет именно так, то падение экономики в 2009 году может составить даже не 3%, а все 10%.

Более-менее благоприятный для украинской экономики случай будет состоять в скором – уже в декабре-январе – улучшении конъюнктуры для металлургического и химического экспорта. Однако при таком развитии событий может не случиться падения ВВП в следующем году, а произойдет, пусть, и небольшой, но рост.

В общем, всё или, по крайней мере, очень многое для украинской экономики будет зависеть от поведения мировых цен и спроса на металлы и химические удобрения, поскольку экспорт продукции горно-металлургической и химической отраслей формирует сейчас до 30% всего ВВП страны. А угадать сие никому не под силу. Здесь хочется вспомнить не очень давнюю историю с прогнозами МВФ по экономике Украины и «сюрпризами» на мировом рынке стали.

Как известно, 2005 год завершился для Украины весьма скромным показателем экономического роста – всего на 2,7% (к тому же, этот показатель появился намного позднее – после повторного уточнения Госкомстата, а в начале 2006 года фигурировала цифра 2,4%). В первые месяцы 2006 года экономические показатели оказались еще плачевнее: январь – прирост всего 0,9%, январь-февраль –1,5%. Все это было как раз следствием неблагоприятной конъюнктуры для отечественного металлургического экспорта.

И вот МВФ обнародовал в апреле 2006 года свой прогноз экономического прироста в Украине по всему году на уровне 2,3%. Кстати, еще в январе тогдашний министр экономики Арсений Яценюк заявил, что прирост ВВП в 2006 году будет таким же, как в 2005 году – то есть, он имел в виду 2,4%. Ну а на самом деле в том году экономика выросла на 7,3%. Вот такой мощный прокол с прогнозами!..

Почему же так сильно тогда не угадали МВФ и Яценюк? Летом 2006 года многие в Украине на полном серьезе высказывали предположения, что экономика неожиданно стала поправляться благодаря тому, что политики занялись выборами – и они (политики), дескать, по этой причине не мешали экономике. Но эти разговоры велись от незнания ситуации. В действительности же все намного прозаичней: продолжающееся весь 2005 год снижение мировых цен на продукцию горно-металлургического комплекса сменилось в 2006 году на их быстрый подъем. А МВФ и отечественное Минэкономики просто не отгадали этого.

Трудно сказать, как будут разворачиваться в этом плане события теперь. Но если вспомнить процессы в вышеупомянутый период, то можно предположить, что проблемы у украинских металлургов продлятся весь 2009 год. Аналогия прослеживается весьма четкая: с декабря прошлого года по июль нынешнего мировые цены на сталь выросли почти вдвое, а потом началось их снижение, продолжающееся по сей день. В первой половине 2004 года цены на сталь также рванули в гору почти в два раза, но во втором полугодии они начали падать, снижение продолжалось весь 2005 год, а рост начался только в феврале 2006 года. То есть, неблагоприятная конъюнктура продлилась тогда около полутора лет.

Неприятное для отечественных металлургов отличие состоит в том, что теперь произошел очень скоростной обвал цен на сталь – на 40% всего за три месяца. Кроме того, сегодня негатив для экономики еще более усугубился тем, что в октябре до Украины, наконец-то добрался еще и мировой кредитный кризис.

Возвращаясь с учетом приведенных соображений к первоначальной теме, хочется сказать, что надеяться на реальность главных параметров пересмотренного бюджета-2009, какими бы они ни были в окончательном варианте, не имеет смысла. Если фактические размеры инфляции и роста ВВП в следующем году и окажутся близкими к прогнозным показателям в законе о госбюджете, принятом в нынешнем году, то это будет всего лишь случайное совпадение.

А вот что фактически могут ощутить украинцы после изменения показателей бюджета на будущий год, так это необходимость еще большего «затягивания поясов» уже сразу после новогодних праздников - поскольку одним из главных условий предоставления кредита от МВФ было именно замораживание социальных программ. Правительство же, как известно, согласилось в этом с зарубежными финансовыми благодетелями и намерено, как минимум, остановить рост реальных доходов населения...

Михаил Маркелов