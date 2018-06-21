Украинский интерес. Переполох из-за Молдовы, украденный Владимир и безвизовое ожидание

Первые за много лет прямые президентские выборы в Молдове заставили украинских политиков обратить внимание на ситуацию в этой стране, формально являющейся стратегическим партнером Украины. Правда, отношения Киева и Кишинева периодически омрачают экономические споры, а результаты первого тура президентской гонки, в которой социалист Игорь Додон, кандидат с ярко выраженными пророссийскими взглядами, чуть-чуть не дотянул до победы 30 октября, заставили украинскую власть активизироваться. Наш посол в Молдове Иван Гнатышин прибыл в Киев для проведения консультаций, а народные депутаты почему-то решили устроить соревнование в безответственности заявлений.

Реверансы Додона перед Москвой и пророссийскими избирателями спровоцировали, на мой взгляд, недальновидную реакцию, продемонстрировав отсутствие эффективной украинской политики на постсоветском пространстве. Во-первых, президентская кампания еще не завершилась, и шансы на победу у кандидата от демократических сил Майи Санду есть. Во-вторых, Молдова является парламентской республикой, и избрание главы государства вряд ли способно кардинально изменить ее внешнеполитический курс. В-третьих, следует отличать предвыборные заявления кандидатов и реальную политику. И, пожалуй, самое главное – выстраивать отношения с соседями по принципу "Хватай мешки – вокзал отходит", мягко говоря, не самое лучшее решение. Здесь необходимы последовательные и взвешенные решения.



Хотя в Украине еще не полностью осознали результаты электронного декларирования, завершение даже первого этапа этой процедуры отдалило нашу страну от России сильнее, чем снос всех памятников Ленину. Но главный эффект: официальный Киев полностью выполнил требования ЕС для предоставления безвизового режима, и сегодня имеет право акцентировать на этом внимание в публичных заявлениях. По словам заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, многое решится 7 ноября, во время триалога Европейский Совет – Европейская Комиссия – Европейский парламент. Голоса в последнем, по заверению его президента Мартина Шульца, для принятия соответствующего решения есть, осталось дождаться отмашки от еврочиновников.Россия тем временем продолжает заходиться в пропагандистском ударе. В честь дня национального единства, которым Кремль несколько лет назад заменил привычную большинству подданных годовщину "великого Октября" у стен Кремля открыли памятник киевскому князю Владимиру, которого его тезка Путин назвал "духовным основателем государства Российского". Причина столь нахального перетаскивания исторического персонажа очевидна: без крещения Руси и Киевской Руси, которую в РФ предпочитают называть древнерусским государством, говорить о "тысячелетней истории России" проблематично. Путин предварил открытие памятника князю Киевской Руси публичной поддержкой необходимости разработки закона о российской нации. Судя по царящим в российской власти настроениям, формула "Православие – Самодержавие – Народность" будет взята на вооружение с минимальной доработкой. В эту же парадигму вписывается обещание Сергея Лаврова, прогнозирующему США болезненное осознание нынешних международных реалий.

Евгений Магда