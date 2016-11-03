В Словакии сообщили, когда ЕС обсудит механизм приостановки безвизового режима

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили сегодня в Брюсселе в президентстве ЕС, которым сейчас является Словакия.

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«Работа по пересмотру механизма временного приостановления (действия безвизового режима - УНИАН) продолжается, и я могу подтвердить, что мы предполагаем, что на следующей неделе состоятся трехсторонние технические переговоры. Этот вопрос является приоритетным для президентства», - сообщил собеседник агентства.

Переговоры должны состояться между Европейским парламентом, Советом ЕС и Европейской комиссией, отметили в президентстве ЕС.

Как сообщалось, необходимость принятия решения относительно введения механизма временного прекращения действия Шенгена между ЕС и третьими странами остается единственной причиной задержки принятия решения относительно предоставления Украине безвизового режима.

Напомним, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

По убеждению президента Украины Петра Порошенко, Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября. «Я уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима будут подписаны и ратифицированы Европарламентом, нет никаких сомнений. Могу сказать даже, до какой даты – до 24 ноября, потому что 24 ноября является саммит Украина-ЕС, и мы договорились, что на этот саммит все документы будут готовы», – заявил он.