Парцхаладзе заявил об уходе с должности первого замглавы Киевской ОГА

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Сегодня мой последний рабочий день на должности первого заместителя главы КОГА.", - говорится в сообщении.

Отметим, что Парцхаладзе не указал причины своего ухода, а также где он продолжит работать.

Читайте такжеПорошенко представил нового главу Киевской ОГА (видео)

"Я благодарен коллективу за профессиональную продуктивную работу, поддержку и помощь в реализации важных для развития области проектов. Нам многое удалось сделать: на Киевщине разворачивается административная реформа, на принципиально новый уровень поднялось качество предоставления гос. услуг, запущена реформа школьного образования. Отрадно, что люди действительно отмечают позитивные изменения", - отметил Парцхаладзе.

"К этим преобразованиям пройден непростой путь, накоплен огромный опыт, который я готов применить для дальнейшего реформирования страны", - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Александра Горгана главой Киевской облгосадминистрации. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 11 октября.

Горган является главой Вышгородской районной государственной администрации Киевской области.

Напомним, 9 сентября Порошенко уволил Максима Мельничука с должности главы Киевской облгосадминистрации.