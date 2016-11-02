Грицак подтвердил похищение в Донецке родственника сотрудника СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал на брифинге в Краматорске.

«Да, к сожалению, действительно захватили родственника нашего сотрудника. Да, к сожалению, все ребята, которые работают, оставшись верными присяге в первую очередь в Донецком и Луганском управлениях (СБУ), их семьи остаются уязвимыми, потому что у многих родственники: родители, матери - проживают на неподконтрольных нам территориях, и как только офицер проявляет себя активной работой каждый день во имя Украины, давая какие-то результаты, часто к нему домой приходят представители так называемого «МГБ ДНР» или еще кто-то с той стороны и начинают пугать. Видите, дошли уже до того, что начинают забирать (родственников), шантажируя наших сотрудников», - заявил он.

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«К сожалению, неизвестна точная судьба этого родственника», - отметил Грицак.

Он отметил, что обычно судьба тех, кого «арестовывают» в так называемых «ДНР», «ЛНР», пока СБУ сама их не найдет путем оперативных возможностей, неизвестна.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что 1 ноября в Донецке боевики похитили жителя Мариуполя, который приходится братом сотруднику СБУ.