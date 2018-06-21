Рабы искусства

Жизнь коротка, искусство вечно. Некоторые историки приписывают это изречение древнегреческому мыслителю Гиппократу, другие настаивают на древнеримском авторстве. В любом случае, выражение прижилось и стало афоризмом, как и многие другие известные формулировки – искусство продлевает жизнь, искусство лечит душу и тому подобное. Глядя в заполненные декларации народных депутатов и министров, хочется верить, что, собирая десятки и сотни старинных картин и скульптур, они искренне надеются на целебную силу искусства, а не банально удовлетворяют первобытный инстинкт собирательства.

Поскольку объективная оценка ценности задекларированных предметов искусства без тщательного специализированного анализа невозможна, а многие чиновники конкретные произведения в декларациях и вовсе не называли, вопрос, во сколько собранные коллекции обошлись народным избранникам, остается риторическим…

Рейтинг же составлен на основе банального количества задекларированных произведений искусства: картин, скульптур и статуй, икон и старинных книг (да простят нас искусствоведы, но, будем откровенны, отечественные политики-коллекционеры тоже не в музеях штабеля своих шедевров экспонируют). Напомним, поскольку, согласно правилам е-декларирования, политикам и чиновникам нужно отображать в своей отчетности не только личное имущество, но и, также, припасы членов своей семьи, мы учитывали общие «семейные» накопления произведений искусства.

Итак, десятка самых ярых поклонников искусства (в рейтинге участвуют президент страны, народные депутаты и члены правительства).

10 место: Виталий Хомутынник (20 предметов)

Лидер депутатской группы «Возрождение» задекларировал коллекцию произведений искусства из 13 картин, 4 бронзовых скульптур (две из которых парные) и 3 икон. В коллекции картины авторства Вейнбаума (французский живописец с украинскими корнями, начало 20 века), Зацепиной (украинская художница, начало 20 века), Мирошниченко (украинский художник, 20 век) и других. Авторство двух картин нардепу не известно.

На небольшую эпоху Возрождения, как видим, лидер «Возрождения» насобирал.

9 место: Александр Вилкул (58 предметов)

Бывший глава Днепропетровской ОГА, экс-регионал, нардеп от «Оппозиционного блока» задекларировал немало произведений искусства: коллекцию картин из 31 штуки и 27 икон.

Произведения искусства ведь хранить где-то нужно. И, наверное, именно для этого Александр Вилкул получил от государства 157 тысяч 780 грн. компенсации на аренду жилья.

8 место: Сергей Левочкин (64 предмета)

Заместитель главы «Оппозиционного блока» задекларировал коллекцию живописи и скульптур из 47 предметов, а также коллекцию из 17 икон. Примечательно, что ни по одной из коллекций чиновник не предоставил никакой информации, кроме общей численности экспонатов.

Как и Вилкул, Левочкин не посчитал нужнымподробнее описать произведения искусства, которыми он владеет. Возможно, решил, что после задекларированных им 6 оффшоров, на произведения искусства никто даже внимания не обратит. В любом случае, икон у Левочкина точно хватит, чтоб основать церковь на территории своей виллы на Лазурном берегу Франции.

7 место: Дмитрий Андриевский (79 предметов)

Согласно декларации, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский владеет 64 картинами, среди которых работы легендарных художников Репина, Рериха, Айвазовского, Кустодиева и Кандинского, и 15 скульптурами.

В сравнении со своими коллегами, Андриевский заслуживает похвалы хотя бы за то, что ему известно авторство произведений искусства, которыми он владеет. Правда, мы не можем не обратить внимание на особую любовь Дмитрия именно к российским живописцам. Нет ли тут какой зрады?

6 место: Петр Порошенко (91 предмет)

Согласно декларации, Президент Украины Петр Порошенко владеет коллекцией из 84 картин, среди которых 65 полотен украинских и российских мастеров 19-20 века, 15 картин «старых мастеров» и 4 современных полотна. Также в собственности президента коллекция скульптур (19-20 век) из 6 предметов и, отдельной строкой, скульптура Гуглиельмо Пуги «Мальчик-рыбак».

Между тем, депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что глава государства не задекларировал картины мастера эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли, а также полотна кисти Рубенса, Репина и Айвазовского. «Все они украшают стены его (президентского – УНИАН) дома в Козине, где хозяин с гордостью показывал работы своим гостям, в том числе иностранным». Мы в гостях у президента не были, не знаем, да и в знаменитую квартиру Лещенко наведаться не довелось – что там на стенах висит, нам неведомо. Пока.

5 место: Арсен Аваков (95 предметов)

Завидным коллекционером оказался и министр внутренних дел Арсен Аваков. Глава ведомства владеет картиной пейзажиста Сергея Васильковского «Вечер на Донце», коллекцией из 11 полотен украинского художника Вачагана Норазяна, а также внушительной коллекцией гравюр, эстампов и литографий известных художников 19-20 века (78 картин) и тремя иконами. Помимо этого, Аваков совместно с женой обзавелся литографией и гелиогравюрой авторства Пабло Пикассо с автографом и гравюрой Карла Плюкенбаума.

Не любоваться же министру внутренних дел исключительно черным бриллиантом (задекларированным им же)!

4 место: Олесь Довгий (105 предметов)

В декларации нардепа из депутатской группы «Воля народа» указано 95 картин и 10 статуй. Полотна, в основном, - украинских авторов Дубовика, Криволапа, Чичкана, также есть картиры Гейко, Гая, Гнилицкого, Химича и других художников. В декларации указаны и скульптуры Майкла Уилкинсона.

Данный рейтинг доказывает, что нардеп Довгий уважает и американских скульпторов, а не только американские доллары. Напомним, что порядка 1,5 миллиона долларов Олесь хранит «под матрасом».

3 место: Сергей Тарута (198 предметов)

Согласно декларации, внефракционный депутат Тарута владеет 198 картинами, среди которых – полотна Пастухова, Брюллова, Айвазовского, Кикоина, Шагала.

Таким образом, глава подкомитета по вопросам охраны историко-культурного наследия Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности – не словом, а делом охраняет культурное наследие. Лично!

2 место: Вадим Новинский (215 предметов)

Олигарх-депутат из «Оппозиционного блока» Вадим Новинский задекларировал 30 икон 19-21 веков, 175 полотен художника Юрия Химича, 10 картин 19-21 веков.

Честно говоря, от такого прославленного любителя Русской православной церкви и друга московского патриарха Кирилла, мы ожидали иного соотношения кратины/иконы. Как-то это бездуховно, тратить на всякую не исконную живопись больше места, чем на богоугодные рисунки. Впрочем, возможно, тут все дело – в воспитании и культурной среде, где формировалась личность Новинского: как известно, немалую часть жизни он провел в Петербурге, у самого, можно сказать, фундамента Эрмитажа.

1 место: Нестор Шуфрич (287 предметов)

Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам бюджета, задекларировал коллекцию живописи, состоящую из 287 единиц, и в лучших «традициях» коллег из «Оппозиционного блока» не назвал ни одну из них.

Кстати, Нестор Шуфрич занимает лидирующие позиции уже во втором нашем рейтинге. Он не только хранит баснословные суммы кэша (в списке любителей наличности он, напомним, занимает среди нардепов и министров 2 мест с матрацем, набитым разными валютами в общем эквиваленте почти 237 000 000 грн), но и, судя по всему, живет в самом настоящем Лувре.

…То, что украинские чиновники привыкли к роскошной жизни, уже очень давно ни для кого не новость. К сожалению, «пшонковские» повадки, страсть к накоплению и понтам – не исключение, а, скорее, правило для определенного круга лиц. Плохо и то, что все эти сотни произведений искусства хранятся в частных коллекциях, хотя могли бы висеть где-нибудь в галереях и музеях, радуя не столь состоятельных обывателей.

Вместе с тем, сам факт возможности посмотреть, кому принадлежат какие картины, скульптуры и статуи – это уже существенная победа. Теперь, согласно плану, декларации чиновников подлежат проверке Национальным агентством по предупреждению коррупции, так что, глядишь, и «Джоконда» какая-нибудь на чьей-то даче всплывет.

Ирина Шевченко