Экс-комбат "Айдара" Мельничук задекларировал триллион гривень наличных

Народный депутат, который перешел из Радикальной партии в группу "Воля народа", бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук задекларировал триллион гривен наличных, сообщает ТСН.uа.

"Судя по электронной декларации Мельничука, весь его доход за 2015 год составила депутатская зарплата в 73 тысячи гривен", - говорится в сообщении.

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Также нардеп отметил, что владеет квартирой в Виннице площадью 65,1 кв м и земельным участком в Винницкой области площадью 2 450 кв. м.

"Кроме того, Мельничук владеет двумя старенькими автомобилями: Jeep Grand Cherokee 1994 года выпуска и ГАЗ 2411 1988 года выпуска", - информирует издание.

Отметим, что занесение недостоверных данных и даже ошибка в электронной декларации является уголовным преступлением.

Впрочем, Мельничук является фигурантом нескольких дел, которые тянут на пожизненное, что не мешает ему работать в Верховной Раде.