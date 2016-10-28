"Безвизовая эпопея" для украинцев: ЕС должен завершить внутренние процедуры - Туск

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сообщил во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, информирует пресс-служба главы Украинского государства.

«Президент Европейского совета подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима. По его словам, сейчас ЕС должен завершить определенные внутренние процедуры, чтобы предоставить право украинцам на въезд в Европейский Союз без виз», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСоглашение об ассоциации между Украиной и ЕС продолжает действовать - Еврокомиссия

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, в частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

23 октября Порошенко заявил, что ЕС примет решение о введении безвизового режима с Украиной до саммита Украина-ЕС 24 ноября.