Порошенко представил нового главу Киевской ОГА (видео)

Президент Украины Петр Порошенко представил вновь назначенного главу Киевской областной государственной администрации Александра Горгана.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония представления нового главы ОГА состоялась в большом сессионном зале Киевской облгосадминистрации. Как сообщал УНИАН, Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Александра Горгана главой Киевской облгосадминистрации. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 11 октября. Читайте такжеКонкурсная комиссия избрала Горгана председателем Киевской ОГА Горган является главой Вышгородской районной государственной администрации Киевской области. Напомним, 9 сентября Порошенко уволил Максима Мельничука с должности главы Киевской облгосадминистрации.

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