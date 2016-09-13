СМИ: экс-главу Киевской ОГА Мельничука нашли на территории Лавры

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на высокопоставленный источник в Генеральной прокуратуре.

"Нет, он не задержан. Наверное находится сейчас дома", - отметил собеседник.

Он добавил, что ГПУ не хватало доказательств для задержания экс-главы ОГА.

"У нас есть только заявление потерпевшей, аудио нет", - сказал собеседник УП.

"Он требовал откат. Очевидно, его предупредили. После этого он перестал говорить с потерпевшей, отправил к заместителю. Тот требовал и через посредника взял", - добавил источник.

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Как известно, следователи изучают причастность председателя Киевской областной государственной администрации Максима Мельничука, которого уже уволили, к делу о получении взятки его заместителем.

9 сентября правоохранители задержали при получении взятки в размере 200 тыс. грн заместителя председателя обладминистрации Киевской области Игоря Любко за беспрепятственное увольнение своей подчиненной и е переход в другой государственный орган.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что экс-глава Киевской ОГА Максим Мельничук сбежал во время задержания посредника во взяточничестве и может быть объявлен в розыск.