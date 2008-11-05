Шеф СБУ выздоровеет и придет в Раду, лишь бы нардепы не испугались

И.о. главы СБУ Валентин Наливайченко с воскресенья находится на больничном, так как у него грипп.

Об этом письменно был уведомлен председатель парламентского комитета с просьбой перенести заседание на другой день, передает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"СБУ серьезно готовится к следующему заседанию комитета, где будут представлены материалы, в которых речь идет о коррупционных действиях должностных лиц, в том числе народных депутатов. Другое дело, согласятся ли депутаты рассмотреть эти материалы в присутствии прессы – это вопрос" - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не явился на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, где рассматривался вопрос об объявленной им информации о причастности членов этого комитета к контрабандной деятельности.

Председатель комитета Игорь КАЛЕТНИК заявил, что из СБУ поступила просьба о переносе рассмотрения данного вопроса, поскольку В.НАЛИВАЙЧЕНКО находится на лечении.

Также на заседание комитета не явился ни один из заместителей председателя СБУ.

Член парламентского комитета, народный депутат Николай ДЖИГА (фракция Партии регионов) подчеркнул. что со стороны В.НАЛИВАЙЧЕНКО и СБУ «это трусость». По его словам, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ввел в заблуждение Президента Украины». «Это все придумано и это - клевета на комитет», - сказал Н.ДЖИГА.