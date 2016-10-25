СБУ проводит экспертизу якобы переписки "серого кардинала" Кремля по дестабилизации Украины
СБУ назначила экспертизу якобы переписки помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, взломанную хакерами.
Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает "112 Украина".
"Нами было назначено экспертное исследование этих документов. Пока на сегодняшний момент мы имеем только доступ к тем же файлам, что и общественность. У нас нет прямого контакта с этой хакерской группой, и мы пока не можем оценить, обрабатывались ли те документы, которые были опубликованы, после того, как они были получены по электронной почте Суркова", - заявил Ткачук.
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По его словам, содержание отдельных файлов, которые были обнародованы, совпадает с документальными материалами, которые изымались СБУ при обыске в рамках уголовного производства, связанного с расследованием сепаратистских движений на Закарпатье.
"Большинство из тех документов, нами фактически подтверждена их подлинность, их соответствие документам, которые нами ранее изымались у лиц, непосредственно связанных или завербованных в российские спецслужбы", - отметил Ткачук.
Он добавил, что план по обеспечению федерального статуса Закарпатья, план мероприятий по продвижению федерального статуса Закарпатской области и несколько других документов фактически совпадают слово в слово с теми документами, которые были изъяты у одного из организаторов сепаратизма на Закарпатье.
"Сейчас он находится, насколько мне известно, на территории РФ. Это известный человек, который является лидером радикальных подразделений русинского движения в Закарпатье, ее фамилия начинается на букву "Г", - говорит представитель СБУ.
Как сообщалось, недавно организация украинских хакеров "КиберХунта" заявила, что взломала переписку помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова.
Хакеры утверждают, что опубликованные документы – это план по дестабилизации Украины.
В Кремле уже заявили, что помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, который координирует политику в отношении Украины и осуществляет руководство временно оккупированным Донбассом, не имеет никакого отношения к документу о мерах по дестабилизации Украины, который ему приписывают.