МИД будет работать с компетентными органами насчет ноты Беларуси по инциденту с самолетом "Белавиа"

Об этом УНИАН сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Мы получили ноту и будем работать совместно с компетентными органами", - сказала Беца.

По ее словам, компетентные органы Украины теперь должны определить алгоритм дальнейших действий.

Как известно, 21 октября СБУ заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, вернуться в Киев. При этом украинская сторона якобы пригрозила белорусскому самолету истребителями. СБУ уже опровергла эту информацию.

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Причина действий СБУ – присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника "Антимайдана". Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он прибыл в Минск другим авиалайнером.

МИД Беларуси вручило ноту временному поверенному в делах Украины. Беларусь на официальном уровне требует извинений и денежных компенсаций от Украины.