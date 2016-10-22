Минюст будет инициировать расширение санкций против России из-за Сенцова и Кольченко – Петренко

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook.

«Российские власти решили не передавать политических заключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко Украине, и продолжает держать наших ребят в заложниках. Соответствующие официальные отказы на наши запросы о возвращении украинцев поступили сегодня», - напомнил он.

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«Цинизму нынешней России нет предела. Свое решение там обосновали тем, что ребята якобы являются российскими гражданами. Хотя, именно против российской оккупации Крыма протестовали Сенцов и Кольченко. Именно за эти протесты Кремль посадил их в тюрьму», - заявил министр.

По словам Петренко, Украина никогда не оставит своих граждан один на один с «враждебной репрессивной машиной».

«Возвращение ребят в Украину - это обязательное условие дальнейшего диалога. Если российская сторона не сделает этого и продолжит издевательства над политзаключенными, я буду инициировать расширение персональных санкций против причастных к этому российских чиновников. Более того, такие шаги со стороны агрессора подтверждают, что России не место среди демократических стран в Парламентской Ассамблее Совета Европы », - отметил министр.

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«Хочу, чтобы ребятам передали, что мы продолжим бороться за них. Я лично буду заниматься всеми вопросами, которые касаются возможности освобождения Сенцова и Кольченко, в международных организациях и судебных органах. Сейчас уже нарабатывается план действий, который я представлю позже. Мы заставим Кремль признать их украинское гражданство», - подчеркнул Петренко.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

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В то же время тогдашний уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Сенцов и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как для большинства жителей Крыма. А отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не имели возможности.

Российский суд 25 августа 2015 года огласил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября, Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченка Украине.