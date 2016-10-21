Военному прокурору сил АТО Кулику предъявлено обвинение: дело за судом

Как сообщает пресс-служба ведомтсва, его обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.368-2 УК Украины («Незаконное обогащение»).

Так, в кратчайшие сроки обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

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В случае признания судом вины военного прокурора сил АТО ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, НАБУ начало расследование фактов возможного незаконного обогащения военного прокурора сил АТО Кулика 25 декабря 2015 года.

Досудебное расследование установило, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд ценных объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход. Право собственности в подавляющем большинстве оформлено на близких людей.

Соломенский райсуд 1 июля на время расследования дела наложил арест на имущество Кулика: 2 автомобиля, 3 квартиры, 2 паркоместа, 1 нежилое помещение (терраса) и земельный участок. Защита Кулика заявил, что арестованное имущество принадлежало бывшей жене Кулика и было приобретено до того, как он занял должность военного прокурора.

16 августа Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов Кулика на решение суда первой инстанции об аресте его имущества. Прокуроры отмечали, что постановление об аресте имущества является временной санкцией для предотвращения отчуждению имущества.

Также прокуроры предъявили доказательства того, что Кулик и его бывшая жена, несмотря на официальный развод, вели общее хозяйство и совместно распоряжались имуществом.