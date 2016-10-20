"Чехия с нами": Сенат в Праге призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе – нардеп

16:17, 20 октября 2016
Политика
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Сенат Чехии принял резолюцию, в которой призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе, вернуть Украине контроль над неконтролируемым участком границы и осудил незаконную аннексию Российской Федерацией Крыма, который продолжает оставаться частью Украины.

Сенат Чехії закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook.

«Чехия с нами! Большая благодарность нашим друзьям из верхней палаты парламента Чешской Республики (Сенат) за принятие 19 октября постановления (резолюции) сената парламента Чешской Республики по поводу развития ситуации в Украине», - заявила она.

По словам Гопко, чешские парламентарии выразили обеспокоенность развитием ситуации на востоке Украины, где наблюдается интенсификация вооруженных столкновений с использованием тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Также, добавила она, депутаты напомнили, что «Крым продолжает оставаться частью Украины, его отделение от этой страны является результатом российской агрессии и не имеет никаких оснований в международном праве».

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Кроме того, продолжила Гопко, чешские парламентарии «констатировали, что для прекращения огня и имплементации Минских договоренностей необходимо установить устойчивое перемирие, прекратить поддержку «повстанцев» с российской стороны и восстановить возможность совместного контроля украинско-российской границы украинскими государственными органами».

Также верхняя палата парламента Чехии призвала правительство Республики использовать все средства, начиная с дипломатических, которые будут способствовать установлению устойчивого перемирия на востоке Украины и активизируют переговоры по мирному урегулированию конфликта.

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