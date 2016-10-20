"Чехия с нами": Сенат в Праге призвал Россию прекратить поддержку боевиков на Донбассе – нардеп

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook.

«Чехия с нами! Большая благодарность нашим друзьям из верхней палаты парламента Чешской Республики (Сенат) за принятие 19 октября постановления (резолюции) сената парламента Чешской Республики по поводу развития ситуации в Украине», - заявила она.

По словам Гопко, чешские парламентарии выразили обеспокоенность развитием ситуации на востоке Украины, где наблюдается интенсификация вооруженных столкновений с использованием тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Также, добавила она, депутаты напомнили, что «Крым продолжает оставаться частью Украины, его отделение от этой страны является результатом российской агрессии и не имеет никаких оснований в международном праве».

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Кроме того, продолжила Гопко, чешские парламентарии «констатировали, что для прекращения огня и имплементации Минских договоренностей необходимо установить устойчивое перемирие, прекратить поддержку «повстанцев» с российской стороны и восстановить возможность совместного контроля украинско-российской границы украинскими государственными органами».

Также верхняя палата парламента Чехии призвала правительство Республики использовать все средства, начиная с дипломатических, которые будут способствовать установлению устойчивого перемирия на востоке Украины и активизируют переговоры по мирному урегулированию конфликта.