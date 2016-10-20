Литва может расширить национальные санкции против России, если не будет общеевропейского решения

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на интервью главы МИД Литвы газете Lietuvos zinios.

Министр отметил, что в список персон нон-грата могут быть внесены фамилии депутатов Государственной думы РФ, которые были избраны во временно оккупированном Крыму.

По его словам, если дискуссии в ЕС затянутся, то не исключается, что страна введет национальные санкции.

"Это должно иметь скорее символическое, чем практическое значение. Не будем скрывать - было бы более действенно, если бы это было общеевропейским решением. Однако национальное решение также является сигналом", - убежден Линкявичюс.

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Также он отметил, что из так называемого санкционного «списка Надежды Савченко», в который в апреле были внесены фамилии 46 человек, не исключено ни одно лицо, поскольку Россия освободила украинскую летчицу, однако продолжает незаконно удерживать в заключении других украинцев.

"Поэтому мы решили не вносить изменения в список, поскольку причин для этого нет. Напротив, мы обсуждаем возможные дополнительные санкции Евросоюза, особенно после так называемых выборов в аннексированном Крыму", - отметил Линкявичюс.

В Литве списки персон нон-грата не являются публичными.