Литва может расширить национальные санкции против России, если не будет общеевропейского решения
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс не исключил возможность расширения национальных санкций в отношении России, если Европейский Союз не решится сделать это в масштабе всех стран-членов.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на интервью главы МИД Литвы газете Lietuvos zinios.
Министр отметил, что в список персон нон-грата могут быть внесены фамилии депутатов Государственной думы РФ, которые были избраны во временно оккупированном Крыму.
По его словам, если дискуссии в ЕС затянутся, то не исключается, что страна введет национальные санкции.
"Это должно иметь скорее символическое, чем практическое значение. Не будем скрывать - было бы более действенно, если бы это было общеевропейским решением. Однако национальное решение также является сигналом", - убежден Линкявичюс.
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Также он отметил, что из так называемого санкционного «списка Надежды Савченко», в который в апреле были внесены фамилии 46 человек, не исключено ни одно лицо, поскольку Россия освободила украинскую летчицу, однако продолжает незаконно удерживать в заключении других украинцев.
"Поэтому мы решили не вносить изменения в список, поскольку причин для этого нет. Напротив, мы обсуждаем возможные дополнительные санкции Евросоюза, особенно после так называемых выборов в аннексированном Крыму", - отметил Линкявичюс.
В Литве списки персон нон-грата не являются публичными.