Рада приняла совместную с Сеймом Польши Декларацию памяти и солидарности

Об этом говорится в постановлении «О Декларации памяти и солидарности Сейма Республики Польша и Верховной Рады Украины» (регистрационный № 5280), которую сегодня приняла Верховная Рада Украины.

В парламенте за это решение проголосовало 243 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что текст декларации был поддержан и комитетом Сеймаса Литовской Республики. При этом он добавил, что сегодня эта декларация рассматривается и Сеймом Республики Польша. Он верит, что Сейм Польши поддержит эту декларацию, потому что вчера на комитете в Сейме Польши только два депутата выступили против. Председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко выразила надежду, что в ближайшее время к этой декларации присоединится Литва.

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«Мы помним о борьбе польских и украинских национальных сил антикоммунистического и антинацистского сопротивления, которые создали моральную основу для возвращения независимости наших государств. Мы верим в необходимость активизации беспристрастных исторических исследований и необходимость сдерживания сил, которые ведут к разногласиям в наших государствах», - говорится в Декларации.

При этом отмечается, что парламенты Украины и Польши совместно и одновременно принимают Декларацию памяти и солидарности, чтобы отдать дань уважения и памяти миллионам жертв, понесенных «наши народы во время Второй мировой войны, и осудить внешних агрессоров, пытавшихся уничтожить нашу независимость».

«Мы привлекаем внимание к тому факту, что пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами - коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, привел к взрыве 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз. Следствием этих событий были оккупация Польши Германией и Советским Союзом и массовые репрессии против наших народов. Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, которое длилось полвека», - сказано в Декларации.

При этом отмечается, что тогда «слабость международной реакции на эскалацию перед Второй мировой войной тоталитарных и шовинистических идеологий, отсутствие должной реакции на нарушения со стороны агрессоров международного права, а также политика уступок поощрили коммунистический и нацистский режимы к агрессии, а в результате - к разделу Европы».

«Мы отдаем дань уважения и памяти миллионам жертв агрессии и оккупации наших стран в ХХ веке», - сказано в Декларации.

Кроме того, парламентарии подчеркивают, что осуществление Российской Федерацией агрессивной внешней политики, оккупация Крыма, поддержка и осуществление вооруженной интервенции на востоке Украины, нарушение основных норм международного права и договоров, подписанных с Украиной, невыполнение Кремлем договоренностей и ведение гибридной информационной войны «представляют угрозу для мира и безопасности всей Европы».

Также парламенты Украины и Польши выражают солидарность со всем украинским народом, в том числе с крымскими татарами. «Подчеркиваем нашу ангажированность в мероприятиях в пользу мирного разрешения конфликта на востоке Украины и возвращения ее территориальной целостности», - говорится в документе.

Также парламенты выразили поддержку углублению сотрудничества Организации Североатлантического договора с Украиной и ее стратегической цели получить членство в НАТО.

«Мы призываем всех европейских партнеров показать единство и международную солидарность и защищать объединенную Европу от внешней агрессии», - говорится в проекте декларации.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Андрей Парубий 18 октября сообщил журналистам, что документ планируется принять в четверг, 20 октября, синхронно парламентами трех стран - Литвы, Польши и Украины.