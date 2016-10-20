В Европарламенте призвали Могерини прокомментировать присутствие "санкционного" Суркова в Берлине
Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс попросила высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини прокомментировать присутствие в Берлине помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, который внесен в санкционный список ЕС.
Об этом она написала в своем Twitter.
"Уважаемая Федерика Могерини. Не могли бы вы прокомментировать наличие мистера Суркова в Берлине и анонсированный (визит – УНИАН) Матвиенко в Швейцарию? Санкции имеют значение?", – заявила она.
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Как сообщалось ранее, в Берлине в среду с 19:30 по киевскому времени продолжаются переговоры в "Нормандском формате" на уровне глав государств, в которых принимают участие президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.
В частности, от российской стороны в переговорах принимают участие, помимо президента, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Владислав Сурков.
Сейчас в переговорах сделан перерыв. Временные рамки завершения переговоров неизвестны, также неизвестны и причины перерыва.