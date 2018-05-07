Грузию, оказывается, вооружала сама Россия?

Видя соринку в чужом глазу, в своем и бревна не замечают. Эта библейская истина очень подходит к вчерашнему заявлению президента РФ Дмитрия Медведева, адресатом которого легко угадывается Украина. Мол, вооружила она до зубов Саакашвили и толкнула Грузию на „агрессию” против Южной Осетии. (Правда, весь мир считает, что именно Россия вторглась на территорию суверенной Грузии).

Напомним, эту реплику „президент при премьере Путине” выдал на совещании по вопросам военно-технического сотрудничества. С „искренним сожалением” Медведев отметил, что „немало близких нам государств” принимали участие в „поставках оружия режиму Саакашвили, что весьма активно побуждало его к агрессии”. „Мы этого не забудем и будем учитывать это в своей практической политике, хотел бы, чтобы все это имели в виду". Эти слова явно стали „продолжением и развитием” недавнего заявления Владимира Путина: "То, что вооружения поставлялись уже во время боевых действий и управлялись специалистами с Украины, – это и есть преступление. Если мы найдем подтверждение этого, то мы будем соответствующим образом строить контакты с теми людьми, которые это сделали".

Во-первых, эти громкие заявления лидеров России не подкреплены ни малейшей базой фактологии. Выше цитировался Путин – „если мы найдем подтверждение...” Но парадокс заключается в том, что официальный Кремль и не стремится установить какие-то факты в подтверждение сверхсерьезных обвинений. Об этом свидетельствуют слова заместителя главы департамента информации и прессы МИД РФ Игоря Лякина-Фролова: “У меня нет информации о том, что Россия проводит собственное расследование на этот счет”. Правда, российский дипломат сразу поправился, переведя стрелки на... Верховную Раду Украины: “Мы дождемся расследования комиссии украинского парламента и в зависимости от его результатов будем принимать те или иные решения”.

Тут следует напомнить представителям российского МИД, что информация следственной комиссии парламента в Украине не имеет юридически доказательной силы и является сугубо политической. Многократная примеры использования парламентских следственных комиссий для элементарного сведения политических счетов сильно девальвировали их легитимность. А доверия к информации комиссии, возглавляемой Валерием Коновалюком и подавно будет мало. Валерий Ильич - представитель радикального крыла Партии регионов и имеет свои политические счеты с „помаранчевыми” вообще и высшим руководством Украины в частности. Не говоря уже об упрямых слухах относительно его периодических консультаций с Москвой.

Во-вторых, к данной ситуации вполне применима истина о враче, которому стоило бы исцелиться самому. В частности, на это нашим соседям указал МИД Украины устами директора первого территориального департамента МИД Леонида Осаволюка, который дал понять российским коллегам, что именно Россия нарушила международное право в области поставок оружия в зону конфликта на Кавказе. “Именно Россия нарушила решение о запрете поставок оружия на территорию Абхазии, – сказал представитель МИД, напомнив о соответствующем решении международного содружества от 1992 года. – Но на протяжении всех этих последних лет Россия усиленно вооружала как Грузию, так и Южную Осетию, что, собственно, и стало, возможно, одной из причин возникновения этого вооруженного конфликта на территории Грузии”. С другой стороны, военно-техническое сотрудничество Украины с Грузией не нарушает международное законодательства, поскольку на эту страну „не распространяются международные санкции, запрещет или эмбарго на поставки оружия".

Небольшой исторический экскурс в скандалы, связанные „национальными особенностями торговли оружием”, которую вела Россия в последние годы. Здесь накопилось множество острых вопросов:

Насколько соответствует истине информация российского издания „Новая газета” о том, что во время войны в Ираке в нарушение санкций ООН московское ООО "Авиаконверсия" отправило в Ирак источники для подавления сигналов глобальной системы позиционирования GPS, а Тульское конструкторское бюро приборостроения предоставило Саддамови Хусейну партию новейших противотанковых управляемых снарядов "Корнет" с радиусом действия свыше 5 км?

Ведь именно по этому поводу в марте 2003 года Госдеп США заявил официальный протест послу России в Вашингтоне.

Процитируем еще один фрагмент из этой статьи: „Решением Советского правительства от 1 сентября 90-го года (№ 1422) "поставки специмущества" в Ирак были прекращены "в соответствии с резолюцией Советы Безопасности ООН". С тех пор прошло 12,5 лет, а советское вооружение в Ираке продолжает работать. Истребители МиГ-23, МиГ-25 и МиГ-29 летают, работают радары, взлетают зенитные ракеты даже и сегодня, при обороне Багдада. СССР в свое время поставил в Ирак оружия на 30,5 млрд. дол., и значительная часть этой техники все еще на ходу, несмотря на эмбарго и американские налеты.

Этому чуду есть только одно объяснение: все эти годы продолжались тайные поставки российских запчастей и вооружений в Ирак. Если бы санкции по-настоящему выполнялись, иракская армия давно бы развалилась, а вместе с ней и тоталитарный режим Хусейна”.

Факт поставок оружия и технологий из России уже после введения санкций ООН указало в своем отчете Совету Безопасности ООН в декабре 2002 года и само правительство Ирака.

Позволим себе также процитировать военного обозревателя агентства Рейтер (статья от 22 июня 2006 года): „Ракеты Сирии и Ирану, боевые самолеты Венесуэле и Бирме, вертолеты Судану – Россия независима, когда речь идет о продаже оружия и, похоже, нечувствительна к этическим проблемам, которые влияют на эту отрасль во всем мире. Пока члены Европейского Союза спорят об отмене вооруженного эмбарго против Китая, почти половина из 6 млрд. долларов, заработанных Россией на оружии в прошлом году, получена от Пекина. Пока Белый Дом пытается уговорить Конгресс одобрить американо-индийское ядерное соглашение, Москва достраивает две АЭС по заказу Дели”.

Этот пассаж дает лишь приблизительное представление о манере „легкого” поведения РФ на международном рынке торговли оружием. Тому, кто интересуется темой, приводим ссылку на материал, где перечислено более десятка примеров санкций, которые налагали США на российских торговцев оружием.

Немного подробнее о Судане. В декабре 2004 года был обнародован доклад авторитетной организации “Международная амнистия”. Международные правозащитники отметили, что жестокая этническая война в Дарфуре подогревалась оружием, которое поставляли в Судан компании стран - постоянных членов СБ ООН. В частности, согласно докладу, поставками вооружений в эту страну занималось и российское правительство.

„Недавно Судан стал крупнейшим клиентом российской оборонной промышленности в Африке и примером новой политики Москвы в области финансирования поставок вооружений. Стране нужные современные вооружения для подавления сопротивления, и средств на это не жалеют. В октябре этого года был подписан контракт, в соответствии с которым Судан купил истребители МиГ-29, боевые вертолеты Ми-24 и целый арсенал оружия и боеприпасов. Причем соглашение о поставке 12 машин МиГ-29 было выполнено по просьбе властей африканской страны на 5 месяцев раньше от утвержденного срока”.

При этом 30 июля 2004 года Совет Безопасности ООН своей резолюцией №1556 обязал все государства "препятсвовать продаже или поставкам" вооружений и техники военного назначения любым неправительственным силам в Судане.

Это лишь фрагменты масштабной картины незаконной торговли оружием со стороны России. Вот почему так странно слышать грозные окрики и обвинения из Москвы в адрес Украины: в Белокаменной хорошо видят автомат в чужом глазу, а в своем и истребителя не замечают.

Николай Писарчук