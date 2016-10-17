Геращенко объяснила, почему Путин избегает встречи в "нормандском формате"

11:23, 17 октября 2016
Политика
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Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает, что президент РФ Владимир Путин скрывается от встречи в «нормандском формате», поскольку не хочет покинуть Донбасс.

Владимир Путин / REUTERS

Об этом она сказала журналистам перед заседанием Согласительного совета руководства ВР.

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«Что касается действий Кремля, то очевидно, что Путин не настроен на выход с Донбасса, на компромисс. Мы видим, что он скрывается от «нормандского формата», потому что он не готов давать ответы на очень конкретные вопросы», - заявила Геращенко.

«Он (Путин – УНИАН) не готов отвечать ни за свои преступления в Сирии, ни за свои преступления в Украине. В этом контексте мир должен действовать адекватно, называть вещи своими именами, усиливать санкции, а не вести дискуссии о том, как умиротворить пряником человека, который нарушает сегодня все международные нормы и причастен к убийствам тысяч украинцев и сирийцев», - подчеркнула Геращенко.

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