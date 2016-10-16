Переговоры в минском и нормандском форматах исчерпали себя - Жебривский

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Насчет минских и нормандских форматов, моя позиция такая: переговоры в Бенувиль (регион Нижняя Нормандия), в Милане и Минске стали, по сути, промежуточными этапами. Они себя исчерпали», - написал Жебривский.

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«В конце концов, ни Франция, ни Германия не брали на себя обязательств относительно гарантий нашей безопасности, когда мы добровольно-принудительно лишились третьего по мощности в мире ядерного арсенала. Такие гарантии взяли на себя США и Великобритания (про третьего "гаранта" - РФ - молчу, потому что она сейчас ведет себя так, будто находится в "состоянии невменяемости", но это уже компетенция Международного трибунала)», - отметил председатель Донецкой ВГА.

По его мнению, при условии, когда Украина свою часть договора выполнила на все 100%, пора переходить к сути вопроса – выполнению условий Будапештского соглашения 1994 года.

«В Будапештском соглашении прописано четко: взамен за отказ от ядерного арсенала США и Великобритания (ну и Россия) гарантируют Украине ее независимость, суверенитет на незыблемость существующих границ», - подчеркнул Жебривский.

Как сообщал УНИАН, ранее президент России Владимир Путин обвинил Украину в невыполнении политической части Минска-2.