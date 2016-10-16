"Фиг им": Путин "защитил" российский рынок от европейских продуктов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом российский лидер сказал журналистам по итогам саммита БРИКС в Гоа.

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«Вообще, что касается санкций в отношении России, хотя бы к чему привязываться – к событиям на юго-востоке Украины, к каким-то другим, предположим, даже в Сирии, – уверяю вас, цели тех, кто формулирует эту политику и продвигает ее, - не решить конкретную проблему, в данном случае проблему юго-востока Украины, а просто сформулировать политику сдерживания России», - добавил он.

Вместе с тем, Путин заверил, что Россия не намерена смягчать свои соответствующие меры, введенные после санкций со стороны Запада.

«А фиг им... Я не соглашусь, что наши контрмеры это санкции, а контрмеры по защите нашего рынка», - сказал Путин, отвечая на вопрос, может ли Россия хотя бы выборочно смягчить свои соответствующие экономические меры.

При этом он сообщил, что Россия пока не планирует ответных мер за введение санкций против России за ее действия в Сирии.

«Мы пока ничего не планируем никаких действий в ответ, контрмер. Надо посмотреть, как наши партнеры будут вести себя, после этого примем решение», - подчеркнул Путин.

По его словам, Россия сознательно ввела ограничения на поставки сельхозпродукции из стран Запада - это такой ассиметричный ответ.

«Они нам там - по промышленной продукции, продукции двойного назначения, ограничения по финансированию, а мы в ответ не можем сделать того же самого. То есть можем, но это будет бессмысленно. А мы сделали в той сфере, где для них проблемы создает, там миллиардные убытки обсчитывают, вы же видите. Это же не мы считаем, считают западноевропейские эксперты, представители соответствующих отраслей производства. Поэтому мы делали это там, где нам выгодно было это делать. И мы ничего не будем делать только для того, чтобы кого-то наказать и наказывать себя: купить билет и не поехать», - добавил Путин.