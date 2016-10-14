В России пожаловались, что им стоит "больших усилий" убеждать боевиков на Донбассе вернуться в Украину

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что им стоит "больших усилий" убеждать российских боевиков на Донбассе в возможности существования в Украине.

Об этом постоянный председатель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Украине, сообщается на сайте МИД РФ.

"Нам стоит больших усилий убеждать представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в том, что их нормальное существование в рамках одного государства с Киевом все еще возможно", - сказал Лукашевич.

По его словам, "попытки коллективного наказания населения целого региона не добавляют симпатий к Киеву и его идее единого территориально целостного государства".

Он заявил, что сейчас наступает момент, когда совместные решительные усилия могут сыграть решающую роль в переводе ситуации в Украине "от деградации к стабилизации".

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"Мы активно работаем над этим в различных форматах – в Контактной группе, в "нормандском формате", с другими странами, обладающими большим влиянием на Киев. Чем дольше будет сохраняться снисходительное отношение к нежеланию или неспособности киевской власти выполнять Минские договоренности, тем дольше и труднее будет идти мирный процесс – за счет страданий жителей Донбасса, населения остальной части Украины", - пообещал он.

Лукашевич, заявил, что "пора посмотреть на ситуацию трезво".

"Альтернативы "Комплексу мер" нет, какого-либо плана "Б" не существует. Минские договоренности - это не поражение и не капитуляция Украины, как пытаются подавать националисты, а ее спасение, возможность обеспечить национальное примирение и согласие между всеми фракциями украинского общества, между всеми регионами Украины. Однако пока в Киеве будут пытаться прикрывать все многочисленные внутренние проблемы т.н. «российской агрессией», двигаться вперед будет сложно", - сказал он.