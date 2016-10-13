Бессмертный отреагировал на заявления об отсутствии альтернативы "Минску"

Об этом заявил экс-представитель Украины в Трехсторонней группе по Донбассу Роман Бессмертный, передает 112 Украина.

"Переломным моментом в поведении европейских политиков стали бомбардировки Россией Алеппо и доклад по самолету МН17. Эти темы заставили европейцев по-другому посмотреть на развитие событий. Но от этого не должна кружиться голова. Штанмайер - одна из ключевых фигур в ближайшей судьбе Германии, очевидно, что он будет осторожен. Хотя утверждение об отсутствии альтернативы Минским переговорам, "нормандскому формату" - это преувеличение", - заявил он.

Читайте такжеШтайнмайер: работа над законами об особом статусе, амнистии и выборах на Донбассе ведется "с большой интенсивностью"

Он также отметил, что принятие двух резолюций ПАСЕ по Украине с предложенными правками - большая победа украинских делегатов.

"Но боюсь, чтобы это не обернулось тем, что мы будем иметь с реализацией безвизового режима. Чувствуется перевод отношений с Украиной в режим посредника ПАСЕ, а не ЕС, ЕП, и тому подобное. Здесь надо быть сдержанно оптимистичным", - заявил он.

Ранее Бессмертный предложил вместо попытки реализовать Минские соглашения начать поиск новых инструментов урегулирования ситуации на Донбассе.