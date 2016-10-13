Москаль уверяет, что Закарпатье "было, есть и будет составной частью Украины"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление председателя ОГА обнародовала пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

«Область была, есть и будет составной частью Украины. На Закарпатье нет сепаратизма или антиукраинских настроений», - заявляет Москаль, комментируя слова председателя облсовета Михаила Ривиса в интервью местному телеканалу, которые вызвали неоднозначную реакцию и обвинения в сепаратизме.

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Вместе с тем, по словам Москаля, Закарпатье остается дотационным на 76% (некоторые районы - более чем на 98%) и зависимым от вливаний из государственного бюджета Украины.

«Сейчас область находится в очень тяжелом финансовом положении, из-за перекосов с дотациями и субвенциями возникла задолженность в медицинской, образовательной и других сферах. Чтобы решить вопрос о выделении необходимых средств, я вынужден остаться в Киеве и пропустить очередную сессию областного совета», - заявил председатель ОГА.

Он также добавил, что нестабильное финансовое состояние в области провоцирует постоянный отток квалифицированных кадров за границу, некоторые медицинские и образовательные учреждения в приграничных районах на грани закрытия из-за нехватки специалистов.

«Именно поэтому слова председателя облсовета имеют не политическую, а экономическую подоплеку. Это попытка обратить внимание на реальное финансовое состояние области, который действительно желает быть намного лучшим», - добавил Москаль.

Справка УНИАН. На этой неделе председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис во время интервью в программе «Акценты» на областном телеканале «Тиса-1», говоря о теме развития дорожной инфраструктуры, заявил: «... Если правительство хочет видеть Закарпатье в составе Украины, то оно должно не забывать, что наш край существует ...». Такие высказывания вызвали неоднозначную реакцию в СМИ и обвинения председателя облсовета в сепаратистских настроениях.