Легитимны ли депутаты-совместители?

Сегодня много говорят о законности или незаконности вновь назначенных правительственных чиновников, которые до сих пор не лишились статуса народного депутата. О нелегитимности нового правительства в этом контексте заявляла лидер оппозиции Юлия Тимошенко. На вопросы УНИАН отвечает первый заместитель министра Кабинета министров, бывший министр юстиции Александр Лавринович.

– Господин Лавринович, в каком случае постановление Верховной Рады Украины от 4 августа 2006 года о назначении Януковича премьер-министром может утратить силу? Достаточно ли тех оснований, о которых заявляла Тимошенко? – Согласно Конституции, это может произойти в вполне конкретных случаях: если Верховная Рада примет постановление об отставке Кабинета Министров в связи с собственным заявлением премьер-министра; в связи с невозможностью выполнения им обязанностей главы правительства по состоянию здоровья или в случае его смерти; если будет принято постановление о высказывании недоверия Кабинету Министров по инициативе 150 народных депутатов или Президента Украины.

Если же говорить о подтексте вашего вопроса – очевидно речь идет о Законе "Об особенностях увольнения лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности”...

Данный закон регулирует исключительно отношения Президента Украины и премьер-министра с народными депутатами, которые были назначены на соответствующие должности. Если конкретнее, закон отводит 15 дней народному депутату для самоопределения, то есть для подачи заявления, и плюс 5 дней Президенту или Кабинету министров на принятие решения об увольнении лица, которое является народным депутатом, с должности. Таким образом всего 20 дней, как это и предусмотрено Конституцией.

Данный закон регулирует процедурные моменты, которые касаются потери депутатских полномочий или потери тех должностей, на которые назначены народные депутаты. В частности, устанавливает, каким образом рассматривается вопрос относительно депутатов-совместителей.

Проблему, которая представлена в вашем вопросе, данный закон не затрагивает.

– Имеет ли заявление Тимошенко о нелегитимности правительства Януковича хоть какую-то правовую основу? Можно ли в действующем законодательстве выискать норму, которая дала бы основания считать, что правительство потеряло свои полномочия, в частности по указанным Тимошенко причинам? – Таких правовых основ не существует. По моему мнению, это исключительно политическое заявление и не более того.

– Идет ли речь в Конституции относительно срока, на протяжении которого Верховная Рада должна прекратить полномочия депутата в случае, если подано соответствующее заявление?

– Это определяется Законом „О статусе народного депутата Украины”, который регламентирует порядок рассмотрения вопроса в Регламентном комитете Верховной Рады и инициации представления в суд.

Но я не думаю, что политическая ситуация или даже изменение конституционной модели в Украине может выдвигать Верховной Раде требование рассматривать вопрос относительно депутатов-совместителей в межсессионный период. Парламент сам определяет, когда должны быть рассмотрены такие заявления, и межсессионный период не входит в вышеупомянутый 20-дневный период.

– Правильно ли я понимаю, что в соответствии с внесенными в 2005 году изменениями в Закон ”О статусе народного депутата Украины” регистрация заявления парламентария о намерении сложить из себя полномочия нардепа приравнивается к сложению мандата?

– Не думаю, что здесь можно ставить знак равенства. С юридической точки зрения потеря полномочий народного депутата наступает в момент вступления в силу соответствующего постановления Верховной Рады. Народный депутат должен на протяжении 20 дней обнаружить свою волю, определиться с местом своей работы, а Верховная Рада будет принимать соответствующее решение. То есть здесь присутствуют субъект, который должен изъявить волю, и субъект, уполномоченный принимать решение.

Но когда именно, на протяжении какого времени Верховная Рада будет это делать, – не регламентировано. И депутат-совместитель не может заставить парламент немедленно рассмотреть его заявление и обязательно проголосовать. Повестка дня сессии утверждается большинством Верховной Рады, и те решения, которые коллегиально принимаются высшим представительским органом, не могут быть предметом регламентации.

В то же время существует фактор политической ответственности. Он имеет последствия не менее значимые, чем сугубо правовые.

Те партии, которые попали в парламент, получив поддержку избирателей, вряд ли пойдут на сознательное нарушение конституционных требований и будут отказываться от рассмотрения вопроса в данном случае о депутатах-совместителях. Все, за исключением одного, депутаты, которые были назначены членами правительства 4 августа 2006 года, в тот же день подали заявления о сложении депутатских полномочий, и это свидетельствует о том, что политическая ответственность для них – не пустой звук.

– Существуют ли правовые основания для рассмотрения вопроса о неконституционности правительства Конституционным судом? – Никаких оснований для этого нет, ведь постановления Верховной Рады о назначении премьер-министра и состава Кабинета министров были приняты, с юридической точки зрения, в полном соответствии с каждым пунктом конституционных требований.

Конечно, какой-то конкретный акт действующего правительства может стать предметом представления в суд, но это уже другая тема.

– Возвращаясь к заявлениям Тимошенко... Она утверждает, что, поскольку истек срок для сложения депутатских полномочий, в соответствии с Конституцией Янукович не может подписывать решения правительства и подписанные им решения являются незаконными. Существует ли в законодательстве норма, которая подтверждает этот тезис? – Не нужно ставить знак равенства между политическим соревнованиями и реальными государственно-созидательными процессами, между правовыми нормами и борьбой за симпатии электората.

Аргументы, изложенные мною выше, дают, по моему мнению, исчерпывающий ответ о том, что правительство Януковича является полностью легитимным, и все его решения являются законными.

– Но Роман Зварич, который не сложил депутатские полномочия, до сих пор министр. Между тем в соответствии с Законом "Об особенностях увольнения лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности" (цитирую), действие акта о назначении лица, которое является народным депутатом, на должность, которая является несовместимой с депутатским мандатом, теряет силу через двадцать календарных дней со дня его издания, если полномочия народного депутата Украины не прекращены в установленном законом порядке. – Я практически ответил на этот вопрос. Поскольку в отведенное законом время народный депутат не предпринял юридически оформленного шага, который бы засвидетельствовал его выбор между должностью члена правительства и члена парламента, возникли обстоятельства, которые предоставляют право народным депутатам Украины инициировать рассмотрение вопроса совместительства, запрещенного Конституцией

Следовательно, на сегодня можно говорить о наличии правовых оснований для обращения в суд относительно лишения этого депутата мандата из-за его нежелания подавать соответствующее заявление. Или же инициировать в Верховной Раде вопрос об увольнении его с должности министра за его нарушение конституционной нормы о невозможности совмещения мандата народного депутата с другой деятельностью.

Беседовал Олег Олийнык

Рисунок на 1-й стр. Игоря Лукьянченко, "Контракты"