Без реализации политической части "Минска-2" урегулирования на Донбассе не будет - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на форуме «Россия зовет».

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«Все время ссылаются, что всего этого (политической части Минска-2 – УНИАН) нельзя сделать, поскольку в зоне конфликта на Донбассе перестрелки идут. Но вот 9 сентября «ополчение» Донбасса в одностороннем порядке заявило о том, что они даже отвечать не будут на обстрелы со стороны украинских Вооруженных сил. Ну и чего?», - сказал Путин.

«Нам все время за этим говорили, что за этим сразу последуют какие-то действия в политической сфере. Но ничего не происходит», - считает Путин.

Он посетовал, что Украина не идет на «прямые контакты» с боевиками.

«Если кто-то действительно хочет выполнения этих соглашений, нужно влиять на все стороны этого конфликта, прежде всего на «киевские власти». Чего мешает, я не понимаю. Без выхода на политические договоренности ничего не будет продвигаться», - уверен президент РФ.

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«Сто раз говорил, что мы не можем за «киевские сегодняшние власти» внести изменения в Конституцию, что является ключевым фактором», - подчекрнул Путин.

«Мы не можем за «киевские власти» имплементировать уже принятый Радой закон об особом статусе управления на Донбассе, он же не реализуется до сих пор, хотя написано в Минских соглашениях в самые краткие сроки это сделать», - сказал Путин.

«Я же не могу за президента Украины подписать принятый Радой закон об амнистии», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции Франсуа Олланд говорит, что невыполнение Минских договоренностей приведет к созданию замороженного конфликта на востоке Украины.