Украина инициирует досрочную отставку поддержавшего Россию президента ПАСЕ

Украинская делегация собирается досрочно поставить под сомнение полномочия президента ПАСЕ Педро Аграмунта. Об этом сообщила первый вице-спикер, член делегации Украины в ПАСЕ Ирина Геращенко, пишет "Европейская правда".

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Она напомнила, что в последнее время Аграмунт делает публичные заявления, которые полностью отвечают российской позиции, в том числе – инициирует снятие с российской делегации политических санкций, наложенных ассамблеей.

"Нас беспокоит, что политик, делегированный на эту должность Европейской народной партией, в своих действиях отходит от позиции ЕНП и от принципов ПАСЕ. Мы не можем игнорировать и уже ведем консультации с коллегами по группе. У нас были разговоры относительно этого не только в политгруппе ЕНП в ПАСЕ, но также с руководством Европейской народной партии, и там действительно обеспокоены позицией Аграмунта", - заявила первая Геращенко.

Она отдельно отметила, что на данный момент украинская делегация еще не запустила процедуру отзыва президента, но готовится к этому шагу.

"Сейчас мы вместе изучаем регламент, чтобы официально поднять этот вопрос в ассамблее. Аграмунт не беспокоится о своей репутации, а беспокоится о своей должности. Поэтому будем бить по самому больному месту для него – по его должности", - добавила первый он-спикер.

Отметим, что юридически запустить процедуру смены президента ПАСЕ будет возможно только в январе, во время открытия очередной сессии, когда будут подтверждаться полномочия руководства ассамблеи. Традиционно ПАСЕ избирает нового президента каждые два года, 2016 год является первым для Аграмунта. Однако, если украинская делегация получит значительную поддержку коллег из других стран, его полномочия могут продлить на 2017 год.

Как сообщалось, 10 октября президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения к пленарной зала представителей России, которые оставили ПАСЕ за санкции. "Я убежден, что ситуация, когда одна из стран-членов, Россия не присутствует на Ассамблее, не идет никому на пользу. Ни нашей ассамблеи, ни России, ни другим 46 странам-членам. После того, как я был избран президентом ПАСЕ, я предпринял шаги для возобновления диалога с российским парламентом", - заявил президент ПАСЕ.