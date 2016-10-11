Посол предупредил о последствиях для ПАСЕ в случае возвращения российской делегации (видео)

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает "5 канал".

"С точки зрения общедипломатической ситуации, с точки зрения международного фронта – если все-таки, правдами и неправдами, удастся россиянам в следующем году вернуться, не выполнив при этом требования резолюций, а еще и заставив Ассамблею измениться ради россиян, то это будет эскалацией кризиса самой Ассамблеи, ее дискредитации. Мы научились воевать с россиянами на разных фронтах, но сама Ассамблея от такого шага потеряет свой статус авторитетной международной институции. Мы считаем, что как раз сама Ассамблея несет основные риски от возвращения россиян", – отметил Кулеба.

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Как сообщалось, 10 октября президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения к пленарной зала представителей России, которые оставили ПАСЕ за санкции.

"Я убежден, что ситуация, когда одна из стран-членов, Россия не присутствует на Ассамблее, не идет никому на пользу. Ни нашей ассамблеи, ни России, ни другим 46 странам-членам. После того, как я был избран президентом ПАСЕ, я предпринял шаги для возобновления диалога с российским парламентом", - заявил президент ПАСЕ.

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