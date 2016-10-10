Посол ЕС в Украине считает маловероятной отмену санкций против России в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Первая позиция - аннексия Крыма является незаконной. Это является дерзким нарушением международного права, и в связи с этим Европейский Союз не признает это», – отметил Мингарелли.

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«Вторая позиция - мы ввели санкции, связанные с аннексией Крыма, и я вообще не верю, что эти санкции будут отменены в ближайшем будущем», – подчеркнул он.

«Вы правы, что Российская Федерация пытается убедить определенное количество людей, что эти санкции нужно отменить, но я могу вам сказать, что маловероятно, что это произойдет», – подчеркнул Мингарелли.