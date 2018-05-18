Украинский интерес. Визовые страсти, целеустремленная Нуланд и оптимистичный Хан

Внешняя политика России уже несколько лет зачастую подчинена задачам формирования у граждан страны ощущения «осажденной крепости». Владимир Путин и его окружение пытаются превентивными мерами предотвратить любую протестную активность, без особых сантиментов играя на патриотических чувствах россиян. Арест собкора агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко в Москве, куда он прибыл по частным делам, также служит делу насаждения шпиономании. Журналист привычно назван «полковником ГУР», ему предъявлено обвинение в шпионаже, а с его российских родственников взята подписка о неразглашении обстоятельств задержания. Защищать Сущенко взялся Марк Фейгин, подчеркнувший, что шансов на оправдательный приговор практически нет.

Случившееся с Романа Сущенко заставило украинских политиков вспомнить о введении визового режима с Россией. Парламентарии несколько дней ломали копья по этому вопросу, но Верховная Рада в итоге так и не смогла принять какое-либо решение по этому резонансному вопросу. Из прозвучавших в ходе обсуждения аргументов следует учесть и привычный характер такого способа демонстрации ухудшения двусторонних отношений, и тревогу за судьбу оставшихся в Крыму украинских граждан, и неконтролируемый 400-километровый участок границы на Донбассе. Не лишним оказалось вспомнить и о том факте, что несколько миллионов граждан Украины работает в России, а их принудительное возвращение на историческую родину может спровоцировать социальные потрясения, ведь рабочих мест в Украине больше не стало.

Украинские войска и боевики произвели точечное разведение войск в районе Петровского. Рано говорить о том, что идея разведения успешно реализована, но западные партнеры постараются использовать этот факт в своих интересах. Виктория Нуланд, посетившая Москву и проведшая переговоры с советниками Владимира Путина, по всей видимости, обсуждала со своими визави перспективы урегулирования на Донбассе. Этот трек двусторонних отношений остается единственным, где Москва и Вашингтон могут рассчитывать найти общий язык. При этом перспектива ущемления украинских национальных интересов США, похоже, не пугает, а Россию заметно ободряет. Вот только заметное обострение ситуации в Сирии делает российско-американскую внешнеполитическую идиллию практически невозможной. Администрации Обамы придется совершить дипломатический подвиг, чтобы добиться от официального Киева в нынешних условиях реальных уступок для сепаратистов.

Несколько западных высокопоставленных политиков дали неожиданно резкую оценку действиям России. Госсекретарь США Джон Керри призвал расследовать военные преступления российских войск в Сирии, а премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Москву «не говорить глупости» об итогах расследования гибели лайнера МН17, на борту которого было более 200 граждан Нидерландов. Подобная тональность может свидетельствовать, что Путин «снова всех переиграл», на этот раз – в вопросе адекватности восприятия российского поведения. Лишний раз подтверждает это заявление американской разведки, обвинившей Россию в хакерских атаках.

Украина продолжает рассчитывать на получение безвизового режима этой осенью, чему способствовало недавнее решение профильного комитета Европарламента. Собственно, и еврокомиссар Йоханнес Хан уверен, что вопрос предоставления безвизового режима Грузии и Украине разрешится благополучно, но не стал прогнозировать, когда именно это произойдет. Наиболее оптимистический сценарий – после завершения парламентской кампании в Грузии, во время которой Михеил Саакашвили и «Единое национальное движение» пытаются отодвинуть «Грузинскую мечту» Бидзины Иванишвили от рычагов управления страной.

Евгений Магда