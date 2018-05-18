Предатель номер один

1 марта 2014 года представитель России в ООН Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций зачитал обращение президента Украины Виктора Януковича, сбежавшего накануне в Россию, к президенту РФ Владимиру Путину – использовать российские вооруженные силы для «восстановления законности» в Украине. Проще говоря, беглый экс-глава государства стал одним из первых носителей украинского паспорта, от чьего имени прозвучал публичный призыв, ставший затем, в плохом смысле, крылатым: «Путин, введи войска».

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Если говорить откровенно, для украинской публики это выступление Чуркина «от имени и по поручению» бывшего заведующего гаражом и любителя чужих шапок не стало такой уж сенсацией: после расстрела Небесной Сотни, ставшего апогеем трех лет узурпации власти и разграбления страны, очередная конвульсия кремлевской марионетки, совершенная в призрачной надежде вернуть себе власть в Украине, дабы затем водрузить свой измученный тюремным прошлым зад на золотые унитазы Межигорья, - выглядела в чем-то ожидаемой. По этой причине большинство украинцев об этом эпизоде подзабыли, и, в дискурсе о расследованиях преступлений Януковича чаще всего оперируют обвинениями в запредельной коррупции, тотальном воровстве бюджетных средств и правовом беспределе.

Однако, об этом эпизоде не забыл Юрий Луценко.

На днях Генеральная прокуратура Украины возбудила новое уголовное дело в отношении украинского беглеца №1 – о государственной измене. По мнению следователей ГПУ, еще до своих прямых призывов к главнокомандующему армии другой страны осуществить агрессию в отношении Родины, Виктор Федорович, даже в домайданный период, поддерживая страусов в Межигорье, частенько действовал в интересах России.

«По заключению следователей, деятельность Виктора Януковича на посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации в вопросах, касающихся национальной безопасности, о чем свидетельствуют подписанные им указы, назначения на ключевые должности лиц с российским гражданством, и тому подобное. Соответственно, деятельность Виктора Януковича квалифицируется по ст. 255 («Создание преступной организации») и ст. 111 («Государственная измена») Уголовного процессуального кодекса Украины», – сказано в сообщении ГПУ.

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Теперь прокуратура изучает действия Виктора Федоровича по следующим направлениям: умышленные деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в рамках этого дела следователи изучили более 3,6 тысяч документов и определили ключевые факторы, которые привели к гибели людей, временной оккупации Крыма, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Первый и основной из этих факторов, по мнению Луценко, государственная измена чиновника номер один в Украине – президента. И, как следствие, других соратников Януковича – от руководства МВД до генералов, руководящих вооруженными силами страны.

«Генпрокуратура продолжает расследование этой части дела, и в рамках общего дела экс-президента Януковича мы планируем направить ее в части государственной измены в суд в течение текущего года», - пообещал генпрокурор.

По стопам Мушаррафа и Мурси

Несмотря на то, что для Украины обвинение первых лиц государства в государственной измене в новинку, в мировой истории таких примеров очень много. «Это президент Перу Фухимори, президент Индонезии Сухарто, президент, а потом император, центральноафриканской республики Бокасса. Французский маршал Петен и премьер-министр Лаваль подписали договор с Гитлером, а после войны приговорены к смерти – Лаваль расстрелян, а Петену, как герою Первой мировой, де Голль заменил приговор на пожизненное», - напомнил профессор сравнительной политологии НаУКМА, научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

Есть и аналогичные ситуации посвежее. К примеру, дело против экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа, которого обвинили в государственной измене в 2013 году. На сегодняшний день Мушарраф находится под следствием, но в марте текущего года покинул Пакистан и лечится в Дубае. К подобным историям можно отнести и дело против вице-президента Мальдив Ахмеда Адиба, который был арестован по обвинению в терроризме, а летом текущего года был приговорен к 15 годам тюремного заключения по обвинению в заговоре с целью убить президента республики.

Нельзя не вспомнить и дело против экс-президента Египта Мухаммеда Мурси. В 2015-м году Уголовный суд Каира приговорил его и еще 12 лидеров «Братьев-мусульман» к 20 годам тюрьмы строгого режима (по делу о трагических событиях у президентского дворца «Аль-Иттихадия» в египетской столице в конце 2012 года). «По другим уголовным делам - о государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства, а также о массовом побеге лидеров «Братьев-мусульман» из тюрьмы в дни свержения президента Мубарака в 2011 году – в мае прошлого года Мурси был приговоре к смертной казни, а летом этого года – к пожизненному тюремному заключению», - рассказал Гарань.

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«Компания» у Януковича – как на подбор. Другой вопрос, сможет ли ГПУ действительно привлечь его к ответственности. «Очевидно, что, если он будет скрываться в России, это будет сделать невозможно, - считает профессор политологии. – Это касается и многих членов его команды, которые также сбежали в Россию».

Правда, здесь имеется в виду реальный тюремный срок. А вот, например, конфисковать имущество Януковича, если его измена будет доказана в суде (за госизмену законодательство позволяет судить заочно) – можно.

К слову, Алексей Гарань напоминает, что очень много людей, совершивших преступления против государства и нарушивших Конституцию Украины, до сих пор находятся в Украине. «Я имею ввиду две попытки антиконституционного мятежа – это конституционная реформа 2004 года (речь идет об отмене реформы в 2010 году, что позволило Януковичу вернуть себе полномочия Леонида Кучмы - УНИАН) и голосование за законы «16 января». Безусловно, это антиконституционные мятежи. И мы вполне можем привлекать людей, в них замешанных, к ответственности. К сожалению, пока этого не сделано», - отметил он.

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко говорит, что элементы государственной измены можно увидеть в ряде поступков Виктора Януковича. Особенно в конце 2013-го года, когда он пошел на тайные договоренности с Владимиром Путиным (доказательством таких договоренностей можно считать пресловутые 3 млрд долларов кредита, предоставленных правительству Украины Российской Федерацией). Однако, Фесенко напоминает, что, когда влияние России на верхушку украинской власти в конце 2013 года значительно усилилось, оно оказывалось не только через Януковича: «Есть подозрения касательно некоторых руководителей силовых структур времен Януковича, что они были агентами России или работали больше на российские, чем на украинские интересы. Были вопросы и подозрения относительно бывшего министра обороны, бывшего руководителя СБУ… Тут есть что исследовать, находить доказательства…».

Щиты из политического убежища и депутатского мандата

С этими столпами режима Януковича проблем не меньше, чем с самим поддерживателем страусов. Даже если доказать факты государственной измены ими, привлечь их к реальной ответственности за это так же трудно. «Это вопрос к ГПУ, как они будут это делать. Хотя сейчас хоть что-то делается. Потому что мы помним Махницкого, Ярему, Шокина, когда надежды, что эти дела сдвинутся с места, оказались тщетными. Сейчас есть определенная политическая воля, но она касается отдельного круга лиц, а не всех виновных», - говорит политтехнолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

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Первая проблема для ГПУ в этом вопросе, по его мнению, это качество доказательств по фактам государственной измены: «Они, безусловно, должны быть очень убедительными. Поскольку касаются таких вопросов, как задержание фигурантов в других странах и их экстрадиции. На «честном слове» в таких вопросах не выедешь, нужны неопровержимые доказательства вины».

Отсутствие неопровержимых доказательств может стать причиной отказа в экстрадиции, а также аресте зарубежного имущества и находящихся за границей средств того или иного чиновника времен Януковича. «Мы уже видели такую ситуацию с Колобовым (экс-министр финансов Юрий Колобов, – УНИАН). Испания отказала Украине в его экстрадиции», - отмечает Золотарев.

Напомним, Колобов добился снятия себя с розыска Интерполом через суд и проживает в Испании, имея вид на жительство в этой стране. По информации Генеральной прокуратуры Украины, пока бывший украинский чиновник не получал политического убежища.

Кроме всего прочего, второй проблемой для ГПУ может стать сама по себе формулировка этих уголовных дел. Дело в том, что обвинения по фактам государственной измены (а не типичные для отечественных чиновников – превышение служебных полномочий или растрате государственных средств) дают возможность обвиняемым просить о предоставлении политического убежища: международные правозащитные организации подобные истории чаще всего трактуют как «политически мотивированные».

А пока бывшие украинские высокопоставленные чиновники, сбежавшие вслед за Януковичем, ожидают возможных новых обвинений, угрозу стране несут его оставшиеся в Украине соратники. По словам Владимира Фесенко, «от политиков, которые ради возвращения к власти или любых других целей готовы пойти на дестабилизацию в государстве, угроз сейчас намного больше, чем от бывших чиновников времен Януковича, которые прячутся за границей».

Вместе с тем, по мнению Андрея Золотарева, тот факт, что такими политиками ГПУ пока еще плотно не занимается, заставляет думать о существовании неких договоренностей нынешней власти с представителями власти предыдущей. «Есть «козлы отпущения», а есть определенные фигуры, о которых никто ничего не говорит», - подчеркивает он.

Не стоит забывать и о том, что практически все высокопоставленные соратники Януковича, оставшиеся в стране, сегодня – избранные украинцами депутаты в парламенте. То есть, обладают депутатской неприкосновенностью. И каждый раз, когда Верховная Рада сталкивается с необходимостью лишить кого-то из парламентариев этой привилегии, это оборачивается не только кулуарными баталиями в стенах парламента, но и, из-за затянутости процедуры, позволяет преступнику с мандатом скрыться из страны. «Все народные депутаты – как патриоты, так и представители Кремля в Украине – прикрываются неприкосновенностью. И, подчеркиваю, даже находясь во враждебных отношениях между фракциями и группами, никогда не сдадут друг друга. Поэтому, к примеру, Левочкин (экс-руководитель Администрации президента Януковича, – УНИАН) неуязвим – он входит в касту неприкасаемых», - говорит политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

Дело особого назначения

Как бы там ни было, для самого генерального прокурора Юрия Луценко возможность довести это громкое дело до логического завершения – обвинительного приговора с последующей конфискацией имущества и представлением в Интерпол запроса на розыск осужденного преступника по фамилии Янукович – не только серьезное испытание, но и блестящий шанс.

Во-первых, шанс удовлетворить колоссальный общественный запрос на наказание и самого Януковича, и представителей его режима. Продемонстрировать обществу борьбу с элитарной коррупцией, показать, что что-то в стране все же меняется, что не все осталось по-прежнему.

Во-вторых, шанс вернуть, хотя бы отчасти, доверие к прокуратуре как к правоохранительной структуре.

В-третьих, шанс красиво и при полном общественном одобрении отомстить обидчику. Ведь именно Янукович заточил Луценко в тюрьму.

И, в-четвертых, шанс войти в историю. Ведь не каждому генпрокурору выпадает возможность объявить государственным изменником бывшего президента. И добиться его осуждения.

Татьяна Урбанская, Ирина Шевченко