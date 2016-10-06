"Кремль захватывает заложников": Путин будет торговаться Сущенко - нардеп (видео)

Об этом в эфире Еспресо.TV сказал народный депутат Игорь Лапин.

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"Путин задержал Савченко. Мы политзаключенную Савченко освобождаем, а отдаем ему двух бандюков. Сейчас Путин снова скажет, кого ему отдать с тех сепаров, которые совершили тяжкие преступления", - сказал Лапин.

По мнению Лапина, теперь Сущенко будут использовать как заложника для дальнейших переговоров. Поэтому следует говорить не о незаконном задержании Россией Сущенко, а о том, что Кремль захватывает заложников.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве корреспондента агентства "Укринформ" Романа Сущенко, объявив его сотрудником украинской разведки, который "целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации".

В отношении Сущенко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", ведется следствие. В Минобороны Украины заявили, что Сущенко не имеет отношения к ведомству.