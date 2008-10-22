Ющенко не в курсе, что Верховная Рада уже не работает?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Верховная Рада сегодня примет решение о выделении средств на финансирование досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил журналистам перед зданием Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины, куда прибыл сегодня на допрос.

«Верховная Рада сегодня примет решение по финансированию выборов, как один из вопросов, затрагивающих политику бюджета 2008 года», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил убеждение, что парламент примет решение, касающееся создания Стабилизационного фонда, а также поддержит предложение относительно увеличения ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц: повысит страховую сумму с 50 до 100 тыс. грн.

«Также я хотел бы, но за сегодня это трудно будет провести, чтобы мы еще успели провести в Верховной Раде антикризисный пакет», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства сообщил, что вчера Министерство финансов должно было представить ему пакет антикризисных нормативно-правовых актов, но не успело.

«Я исхожу из того, что сегодня на заседании правительства этот пакет будет рассмотрен», - сказал Президент.

Он также выразил предостережение, что «есть не так много политических сил, которые могли бы взять на себя политическую ответственность за ситуацию в государстве» и представить сильный план действий выхода из кризиса.

Как сообщалось ранее, сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто, завтра парламент начнет работу в 10.00.

Заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ объяснил это тем, что консультации представителей фракций относительно согласования повестки дня работы ВР по состоянию на 11 часов так и не закончились.