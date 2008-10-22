Депутаты уже наработались: заседание ВР закрыли

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто, завтра парламент начнет работу в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием заседания первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что консультации представителей фракций относительно согласования повестки дня работы ВР на сегодняшний день до сих пор продолжаются.

По его словам, по ряду вопросов позиции представителей фракций не совпадают и нет возможности найти необходимое количество голосов за поддержку определенных проектов решений.

В связи с этим, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, сегодняшнее заседание ВР закрыто, парламент возобновит свою работу завтра в 10.00.