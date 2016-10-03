Минобороны о "пришитом" деле Сущенко: очередная выдумка и провокация Кремля

Заявления ФСБ РФ по принадлежности украинского журналиста Романа Сущенко к подразделениям разведки Украины является очередной провокацией, говорится в заявлении на сайте Минобороны.

"Это уже не первые попытки российских спецслужб оправдать свои преступные действия при задержании украинских граждан выдумками о несуществующих диверсантах и шпионах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 октября общественное движение «Открытая Россия» на своем сайте заявило, что суд Москвы арестовал на 2 месяца украинского журналиста Романа Сущенко по обвинению в «шпионаже», и что правозащитники случайно встретили мужчину в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы. «Укринформ» и жена журналиста Анжела Сущенко заключили соглашение о защите с известным адвокатом Марком Фейгиным. Он ночью прибыл в СИЗО, где подал заявку на встречу с задержанным украинцем.

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Кроме того, «Укринформ» обратился с призывом к журналистскому сообществу встать на защиту коллеги, а также с помощью международных правозащитных организаций, дипломатических учреждений Украины и иностранных государств содействовать освобождению Романа. ФСБ РФ объявила Сущенко «полковником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», который «целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации».