В ЕС ожидают от новых антикоррупционных органов Украины "крупного улова"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на встрече с журналистами.

"Фактом является то, что законы уже есть, они были приняты, и украинская власть на самом деле создает новые агентства. Но сейчас мы должны увидеть, что они имеют сотрудников, что они действительно независимы, и что они действуют согласно тому, что они должны делать. И лучшим свидетельством (их работы), несомненно, было бы задержание "крупной рыбы", что некоторые наиболее известные дела будут доведены до суда", - подчеркнула Мальмстрем.

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В связи с этим она добавила, что новые антикоррупционные органы в Украине должны продемонстрировать, что они готовы решиться взяться за эти дела и довести их до суда, что, по ее словам, "будет доказательством, что они работают".

Комиссар ЕС отметила, что можно обратиться к представителям бизнеса, и спросить, работают ли новые органы лучше, или также по этому поводу спросить представителей гражданского общества и независимые международные организации, которые скажут, что "в настоящий момент мы видим улучшения на бумаге".

"Есть политическая воля, но действительно ли они изменились на местах? Очевидно не очень еще, но никто не ожидает, что это произойдет за выходные", – добавила Мальмстрём.