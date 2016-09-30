Посол ЕС в Украине прокомментировал запрет Меджлиса в оккупированном Крыму

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Как мы говорили, когда 26 апреля было принято решение так называемым "Верховным судом" Крыма о запрете деятельности Меджлиса, вчерашнее решение Верховного суда Российской Федерации, которое подтвердило этот запрет, демонстрирует серьезное нападение на права крымских татар в целом", - заявил Мингарелли.

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При этом дипломат заявил, что это решение говорит о дальнейшем очень негативном обострении ситуации с правами человека на крымском полуострове после его аннексии Российской Федерацией в 2014 году, включая, в том числе, преследование лиц, представляющих меньшинства.

"Полное соответствие международным стандартам по правам человека и другим обязательствам согласно международному праву, особенно в данном случае в отношении общины крымских татар, должно быть обеспечено без задержки", - подчеркнул посол ЕС.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый "Верховный суд Крыма" признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

29 сентября Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.

В Крымской правозащитной группе заявили, что применение к Меджлису крымскотатарского народа норм "антиэкстремистского" законодательства России грозит уголовным преследованием не только членам организации, но и другим представителям крымскотатарского народа.