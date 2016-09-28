Посол Великобритании прокомментировал предварительные результаты расследования катастрофы МН17
Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф считает предварительные результаты Совместной следственной группы по уголовному расследованию катастрофы самолета "Боинг 777" (рейс MH17) важным шагом навстречу правосудию.
Об этом британский дипломат сообщила в Twitter.
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"Приветствую прогресс в расследовании международной следственной группы по MH17 – результаты являются важным шагом навстречу правосудию. Великобритания продолжает оказывать помощь семьям и близким британских граждан, погибших на борту рейса MH17. Поддерживаю дальнейшее расследование международной следственной группы для определения мотива и вероятных виновников этой атаки", - заявила посол.
Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области.
Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.
Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».
Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.