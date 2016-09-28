Отчет международных следователей о катастрофе MH17 на Донбассе (событие завершено)
14:10, 28 сентября 2016Политика
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В Нидерландах представляют отчет международных следователей о крушении рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года.
Архивное фото с места крушения MH 17 / REUTERS
Онлайн-трансляция отчета по катастрофе рейса MH17.
Так, международные следователи по итогам проведенного расследования сообщили родственникам погибших в катастрофе самолета рейса MH 17 "Малазийских авиалиний", что самолет был сбит ракетой "Бук", которая была завезена из России, с подконтрольной пророссийским боевикам территории на Донбассе.
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