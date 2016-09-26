Посол Польши объяснил, почему украинцам неохотно дают многократные визы

Об этом он заявил в интервью газете "Наш выбор".

За подачу документов можно заплатить только в одном банке, и для получения визы существует только единственный визовый центр, из-за чего за бесплатные визы в конце концов приходится платить.

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По словам посла, «наше соглашение с компанией, которой принадлежат визовые центры, было подписано несколько лет назад, и эта фирма обслуживает не только польские консульства, но и диппредставительства ряда других стран ЕС».

«Да, нынешнюю ситуацию нужно как-то менять. Главной проблемой сейчас является «хакирование» наших Интернет-страниц и бронирование сроков подачи документов посторонними людьми, которые позже эти сроки перепродают. С этим можно бороться только, если кто-то пожалуется в суд, найдутся свидетели, которые смогут подтвердить факты мошенничества или коррупции. Нельзя побороть эту систему, если люди ее принимают и сами, по привычке, несут деньги преступникам. Мне кажется, тут надо решать ситуацию в правовой плоскости - наказывать тех, кто нарушает закон, тех, кто требует с аппликантов деньги. Но тут первый шаг должны сделать украинцы», - сказал польский посол.