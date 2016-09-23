Утро в Раде началось дракой между депутатами Гончаренко и Скориком (видео)

10:24, 23 сентября 2016
Политика
17176 2

В сессионном зале Верховной Рады перед началом заседания произошла потасовка между народными депутатами Украины Алексеем Гончаренко (фракция БПП) и Николаем Скориком (фракция "Оппозиционный блок").

скриншот

Как передает корреспондент УНИАН, Гончаренко подошел к месту, где сидит Скорик, с пакетом сухарей, намекая на то, что Скорик должен сидеть в тюрьме. В результате началась сначала словесная перепалка, а затем потасовка. Сухари рассыпались по рабочему месту и по полу.

Читайте такжеМежду нардепами Парасюком и Вилкулом произошла драка (видео)

Как известно, вчера генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об обращении с представлением в ВР относительно лишения Скорика депутатской неприкосновенности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter