Утро в Раде началось дракой между депутатами Гончаренко и Скориком (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, Гончаренко подошел к месту, где сидит Скорик, с пакетом сухарей, намекая на то, что Скорик должен сидеть в тюрьме. В результате началась сначала словесная перепалка, а затем потасовка. Сухари рассыпались по рабочему месту и по полу.

Читайте такжеМежду нардепами Парасюком и Вилкулом произошла драка (видео)

Драка в Раде. Депутаты от Оппоблока засыпают сухарями Гончаренко, которые он принес Скорику https://t.co/q3bXML13ZG — 112.ua (@news112ua) September 23, 2016

Как известно, вчера генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об обращении с представлением в ВР относительно лишения Скорика депутатской неприкосновенности.