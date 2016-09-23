Утро в Раде началось дракой между депутатами Гончаренко и Скориком (видео)
10:24, 23 сентября 2016Политика
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В сессионном зале Верховной Рады перед началом заседания произошла потасовка между народными депутатами Украины Алексеем Гончаренко (фракция БПП) и Николаем Скориком (фракция "Оппозиционный блок").
Драка между депутатами Гончаренко и Скориком / скриншот
Как передает корреспондент УНИАН, Гончаренко подошел к месту, где сидит Скорик, с пакетом сухарей, намекая на то, что Скорик должен сидеть в тюрьме. В результате началась сначала словесная перепалка, а затем потасовка. Сухари рассыпались по рабочему месту и по полу.
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Драка в Раде. Депутаты от Оппоблока засыпают сухарями Гончаренко, которые он принес Скорику https://t.co/q3bXML13ZG— 112.ua (@news112ua) September 23, 2016
Как известно, вчера генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об обращении с представлением в ВР относительно лишения Скорика депутатской неприкосновенности.
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