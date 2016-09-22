Открытие "представительства" "ЛНР" в Австрии провалилось - боевики не нашли поддержки

Австрия официально ответила на ноту украинского посольства, что не признает такой "республики", а ее якобы "представитель" в письме посольству заявил, что не давал своего согласия представлять "ЛНР", пишет Радио Свобода.

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По словам представителей боевиков, планировалось, что "представительство" будет помогать организовывать доставку гуманитарной помощи, собранной в Австрии для жителей так называемой "ЛНР", а также информировать о событиях, происходящих на территории этой фейковой "республики". Представлять "ЛНР" в Австрии должен был местный профсоюзный деятель и сотрудник городской администрации Вены.

Однако, как отмечается, когда дошло до дела, то никакого "открытия представительства ЛНР" с пресс-конференцией, представителем парламента и обещаниями "информационно-культурных акций", подобного тому, что было во время "открытия представительства ДНР" в чешской Остраве, в Вене не состоялось.

По словам посла Украины в Вене Александра Щербы, "представитель ЛНР" Альфред Альмедер от этой "почетной функции" отказался, о чем он уведомил украинское посольство в письменном виде. "Представитель" сказал, что возить гуманитарку на Донбасс – это еще бы ничего, но быть представителем он не подписывался.

"Ну и он, конечно, был совершенно не в курсе, что Луганск – это Украина", – написал посол на своей странице в сети Facebook.

Тем временем австрийское Министерство иностранных дел ответило на ноту украинского посольства тем, что Австрийская Республика поддерживает суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

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"Самопровозглашенную Луганскую народную республику Австрия не признает как государство, и потому она не может открыть дипломатическое и/или консульское представительство в Австрии", – цитирует ответ МИД Австрии газета Tiroler Tageszeitung.

По мнению австрийского журналиста, открытие провалилось также и потому, что в Австрии малый интерес к этой истории вообще – не поддерживается ни обществом, ни "добровольцами", которые бы воевали на стороне сепаратистов, как в случае Чехии, ни на уровне политиков.

"В отношении Альфреда Альмедера, то выглядит, что у них просто не было выбора, это был единственный человек, который был в контакте с людьми из Луганска. Он там был в августе и участвовал в некоей "международной дискуссии", и выглядит так, что это их единственный контакт в Австрии. Я говорил с ним, и он сказал, что несколько раз уже общался с посольством Украины и заверил их, что он не заинтересован «представлять ЛНР», а хотел лишь помочь региону гуманитарно", – говорит австрийский журналист.

Стоит отметить, что ни посол, ни журналист, не ожидают никакого продолжения этой истории. Так, по мнению Гервига Гёллера, Альфред Альмедер вряд ли сможет уделять большое внимание "гуманитарной работе", потому что у него есть работа на полный рабочий день в администрации Вены.

Посол Щерба также не видит большой опасности в том, что в Австрии будут открывать общественные организации "за мир на Донбассе".

"Всевозможные комитеты ради мира в Украине им открывать никто не запретит. Это там, где этот так называемый представитель фигурирует. Но адрес у них только электронный. И представитель сказал, что никакой он не представитель. Пожалуй, сейчас ищут другого", – считает посол Щерба.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября в так называемой ЛНР заявили о намерении открыть "представительство" в Австрии.

По словам одного из "депутатов Народного совета ЛНР", "представительство" будет заниматься информационно-просветительской деятельностью" и координировать доставку на оккупированную территорию Луганщины гуманитарной помощи. Возглавить ячейку должен был австрийский общественный деятель Альмедер.

Напомним, 1 сентября российские СМИ объявили об открытии в чешской Остраве учреждения, названной "представительством ДНР". Украина выразила протест Чехии из-за регистрации "представительства ДНР".