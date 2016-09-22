Президент Латвии на Генассамблее ООН призвал РФ прекратить оккупацию Крыма

Об этом сообщает Центр Новостей ООН.

Как подчеркнул президент Латвии, все страны, включая Россию, должны выполнять свои обязательства в рамках международного права и уважать границы суверенных государств.

«Латвия вместе со всем международным сообществом будет по-прежнему поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексию Крыма. Она должна прекратиться», - сказал Вейонис.

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Также он сказал, что международное сообщество должно способствовать мирному урегулированию конфликта в Украине, а стороны должны соблюдать Минские договоренности.

Вейонис отметил, что Латвия поддерживает Украину на пути проведения реформ и предоставляет ей гуманитарную помощь.