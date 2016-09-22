Президент Латвии на Генассамблее ООН призвал РФ прекратить оккупацию Крыма
Президент Латвии Раймондс Вейонис на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций призвал Российскую Федерацию прекратить оккупацию Крыма.
Об этом сообщает Центр Новостей ООН.
Как подчеркнул президент Латвии, все страны, включая Россию, должны выполнять свои обязательства в рамках международного права и уважать границы суверенных государств.
«Латвия вместе со всем международным сообществом будет по-прежнему поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем аннексию Крыма. Она должна прекратиться», - сказал Вейонис.
Читайте такжеПрезиденты Украины и Латвии обсудят вопрос возвращения конфискованных $50 миллионов – ГПУ
Также он сказал, что международное сообщество должно способствовать мирному урегулированию конфликта в Украине, а стороны должны соблюдать Минские договоренности.
Вейонис отметил, что Латвия поддерживает Украину на пути проведения реформ и предоставляет ей гуманитарную помощь.