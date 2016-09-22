В России открыли дела за "воспрепятствование" выборам в Госдуму в Украине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены два уголовных дела по фактам воспрепятствования "украинскими радикалами" проведению выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации - по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой) и по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 141 и ст. 329 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору и надругательство над государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, в ночь с 16 на 17 сентября 2016 года к посольству России в Киеве прибыла организованная группа лиц, принимавших участие в акции против проведения выборов депутатов в Госудуму на территории Украины. Отмечается, что в их числе были представители праворадикальных общественных организаций и объединений. «Нападавшие закидали территорию дипломатического представительства дымовыми шашками и произвели в основное здание посольства залпы из батареи салютов. В результате имуществу РФ был причинен материальный ущерб», - отметили в ведомстве.

Кроме того, добавили в СК РФ, в день выборов, 18 сентября, представители праворадикальных общественных организаций Украины вновь пришли к посольству РФ в Киеве. "Радикалы блокировали вход к загранучреждению, не давая возможности российским гражданам, желающим проголосовать, пройти на территорию посольства. Кроме того, они публично сожгли принесенный с собой флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Как полагает следствие, эти преступления были совершены радикалами с целью осложнения международных отношений между Украиной и Россией. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений", - заявили в российском ведомстве.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины выразил протест по поводу намерений РФ провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России невозможно.

В свою очередь в Кремле заявили, что выборы в Госдуму в диппредставительстве РФ на территории Украины состоятся, поскольку украинская власть не может их запретить, однако должна обеспечить их безопасность.

В ночь с 16 на 17 сентября группа неизвестных атаковала российское посольство в Киеве, запустив в здание петарды и салюты.

18 сентября Россия в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове открыла четыре избирательных участка по выборам в Госдуму.

В тот же день в Киеве под зданием посольства РФ в Украине, где проходило голосование, произошли столкновения между протестующими и полицией. Участники акции пытались помешать людям пройти в посольство для участия в голосовании. Полиция задержала трех граждан, но позже отпустила.

Кроме того, в Одессе возле Генерального консульства РФ, где размещался избирательный участок по выборам в Госдуму РФ, полиция задержала четырех человек, которые напали на людей, подошедших к дипломатическому представительству. После этого их отпустили, но вскоре полиция снова задержала двух активистов.